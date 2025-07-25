Orman işçilerini ''eğitimsizlik'' mi öldürdü?

Cumhuriyet’in haberine göre Kurt, yangına müdahale eden ekiplerin deneyimsiz olduğunu belirterek, "Eğitim almamış personel sahaya sürüldü. Kurum içi eğitim merkezleri kapatıldı. Yangın okulu olmayan ama tecrübeyle öğrenilen bir alandır. Bu bilinçle hareket edilmeyince kayıplar kaçınılmaz oluyor." dedi.



Kurt, Eskişehir Orman Bölge Müdürü’nün yangının ortasında mahsur kaldığını ve helikopterle su atılarak kurtarıldığını belirterek çarpıcı bir benzetme yaptı:



“Eğer bir komutan esir düşüyorsa, ordusunun düşmeme ihtimali yok.”



"Yangının bir dili var" diyen Kurt, rüzgârın yönünden nem oranına kadar birçok parametrenin doğru analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak tecrübeli personelin başka bölgelere tayin edilip, yerine acemilerin getirilmesinin büyük bir hata olduğunu dile getirdi.

Sorunun yalnızca kadro değil, aynı zamanda envanter eksikliği olduğunu da ekleyen Kurt, “Bu sadece ormanlarımızı değil, artık yüreğimizi de yakıyor.” ifadelerini kullandı.