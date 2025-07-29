Orman yakmaktan tutuklanmıştı

Bursa’da şişeye doldurduğu benzinle ormanı yakmaya kalkan Ufuk Aytekin’in şizofren derecesinde psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. TSK’daki görevi döneminde çeşitli vukuatları olduğu öğrenilen Aytekin’in, ailesiyle kavgalı olduğu öğrenildi.

Yurdun dört bir yanında ormanlar yanarken, iktidar, psikolojik sorunlu kişiye tüm faturayı yükleyerek, açılan rant sahalarını ve söndürme çalışmalarındaki kusurları gözden kaçırıyor.





Tutuklanan şüphelinin, ‘Şeytana uydum’ sözleri, yaşadığı ruhsal çalkantıyı yansıtıyor. 6 yıl önce TSK’dan uzaklaştırılan eski astsubay Ufuk Aytekin’in, baş etmek zorunda kaldığı ayrımcılık ve haksızlıklar herkesin malumu. Ancak, Aytekin’in daha görevdeyken çeşitli psikolojik sorunlara sahip olduğu belirtiliyor.





https://x.com/BulbulAhme55141/status/1950183739486511547?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1950183739486511547%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fboldmedya.com%2F2025%2F07%2F29%2Forman-yakmaktan-tutuklanmisti-psikolojik-sorunlu-eski-astsubaya-dair-bilinmeyenler%2F

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Ufuk Aytekin, 2015 devresi makinist olarak Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı‘nda periyodik atölyede görev yapıyordu. 15 Temmuz sonrasında çoğu devre arkadaşının atılmasının etkisiyle Aytekin, bunalıma girdi. Görev yeri dışında karıştığı adli vaka, Aytekin’in had safhaya varan iç çalkantısına işaret ediyor.





Bu olay sonrası Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Ufuk Aytekin hakkında soruşturma açıldı. Bir süre sonra Aytekin, itirafçı sıfatıyla ifade vererek kendini ihbar etti, ardından TSK ile ilişiği kesildi.





Öte yandan amca Ramazan Aytekin’in açıklamaları, aile içindeki huzursuzluğu doğruluyor. DHA’ya konuşan amca, ‘’Ailesiyle arası kötüydü. Eve gitmiyordu. Babasına saldırdı, ben ayırdım’’ ifadelerini kullandı. Amcanın verdiği bilgiye göre, 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, son dönemde karşılaştığı her kişiye saldıracak kadar agresifleşti.





Yandaş medya bu algıda baş rolü oynasa da gerçekler oldukça farklı. Su şişesiyle orman yakmaya kalkışan şüpheli Ufuk Aytekin, ilk ifadesinde ‘Ömür boyu hapis yatmak için’ bu eyleme giriştiğini söyledi. Halbuki orman yakmanın cezası, 10 yıl hapis. Bu cezanın mevcut yasalara göre infazı, iki yılın altında.2017’de yaşanan olay şöyle gelişti: Balıkesir Üniversitesi önünden geçerken otostop çeken iki kişiyi özel aracına alan Aytekin, yolcularla tartışmaya girdi. Yolcuların inmek istemesi üzerine muhataplarına silah çekmesiyle tartışmanın boyutu değişti. Olay gelen polis ve inzibat, Aytekin’i gözaltına aldı. İki akademisyen üniversitenin gönderdiği araçla yoluna devam etti.Ufuk Aytekin, ilaçla bastırmaya çalıştığı ruhsal sorunlarına ek olarak aile içi tartışmaların da odağı oldu. Aytekin’in görevdeyken aile içi baskıyla bankadan kredi çekip ağabeyine verdiği belirtiliyor. Devre arkadaşı Ahmet Bülbül, ailesiyle gerilen ilişkileri yüzünden nöbet sonrası Ufuk Aytekin’in, evine gitmez olduğunu belirtiyor.Bu arada dün akşam tutuklanan Ufuk Aytekin’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bir anlık ruh hali ve gaflet sonucu yangını çıkardığını belirten Aytekin, o geceyi şu sözlerle anlattı: ‘’Saat hatırladığım kadarı ile 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarıyla çam ağaçlarıydı. Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm. Diğer bidon arabada kaldı. Daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sol el bileğimde ve sol ayak bileğimde yanıklar meydana geldi. Bu esnada sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Ben de korkarak olay yerinden kaçtım. Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim. Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütü ile bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım karar ile bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa’nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınlarda bu yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum.”