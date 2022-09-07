Orman yangını nedeniyle Mersin-Ankara kara yolu kapatıldı

ARAZÖZ DEVRİLDİ





Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgedeki 110 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı. Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya (D-400) kara yolu ulaşıma kapatıldı.Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi. Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor. Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor.Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.