Orman yangınına müdahale eden 10 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 11 orman emekçisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit olan orman işçisi sayısının 10 olduğunu açıkladı.



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Gece boyunca karadan aralıksız devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelere iş makineleriyle yangın emniyet şeritleri açıldı.



Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmalarını da yapıyor. Uç noktalardaki alevlenmelere de havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.



YANGINDAN YÜREK YAKAN HABER GELDİ



Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yangınla mücadele eden orman kahramanı 11 işçinin yangında yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."





"5 ORMAN ÇALIŞANIMIZI VE 5 AKUT ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK"



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit olan orman işçisi sayısının 10 olduğunu açıkladı.



Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



"Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı, 24 kişi aniden değişen rüzgarla birlikte aniden yangının içinde kaldılar. 5 orman çalışanımızı ve 5 AKUT çalışanımızı kaybettik. 14 arkadaşımızın da hastanedeki tedavileri sürüyor."



"ARTIK DÜNYADA BÖYLE ÖLÜMLER YOK"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'den gelen acı habere ilişkin ilk tepkiyi, partisinin Bakırköy mitinginde yanıt verdi.



Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"11 orman işçimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bu kolay ölümler ülkesinde artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de 100 yıldır madenlerde ölen yok. Yani ne bazı mesleklerin fıtratında bu var, ne orman yangınıyla mücadele ederken şehit vermenin bir izahı var. Bir yandan bu acı haberi alıyoruz ki tam adalet konuşurken, acıları konuşurken başımız sağ olsun. Bu sorumsuzluğun, bu kötü yönetimin hesabını bu millet soracak elbet."