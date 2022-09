Orman yangınına müdahale etmeyen helikopterler Meclis gündeminde

VAHİM İDDİALAR

"NİYE KULLANILMADI?"

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Rusya’dan kiralanan helikopterlerin paraları ödenmediği için orman yangınlarında görev almadığını gündeme getirdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, gazetemizin gündeme getirdiği Rusya'dan orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan helikopterlerin Antalya'daki yangınlarda kullanılmamasını Meclis gündemine taşıdı.Rusya'dan kiralanan helikopterlerin sözleşme bittiği ve şirketlere ödeme yapılmadığı gerekçesiyle görev emrine rağmen yangın söndürme çalışmalarına katılmadığı iddialarını anımsatan Barut, "Gerekçe ne olursa olsun ciğerlerimiz yanarken yangın söndürme helikopterlerini kullanamayanlar bu işin sorumlusudur. Hesap vermeliler" dedi.Konuyla ilgili hazırladığı soru önergesini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, "Ülkemizde maalesef her yıl orman yangınları nedeniyle büyük acılar yaşıyoruz. Yangın dönemlerinde ne yazık ki söndürme ekiplerimizin olağanüstü gayret ve mücadelesine rağmen bazı eksikliklerin yaşandığı da bir gerçek. Ancak son günlerde basın ve yayın kuruluşlarının gündeme getirdiği vahim iddialar söz konusu. Bunlardan birisi de Rusya'dan kiralanan yangın söndürme helikopterleriyle ilgili olandır" dedi.Yangınla mücadelede Rusya'dan kiralanan helikopterlerin neden kullanılmadığını sorgulayan Barut, şunları kaydetti:"Toplam 5 ton su taşıma kapasitesi ile en güçlü yangın söndürme hava araçları arasında yer alan bu helikopterleri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kiralamıştı. İddiaya göre Fethiye-Manavgat-Kumluca da konuşlanan 4 Rus helikopteri geçen günlerde Antalya'daki yangınla mücadeleye katılmadı. Rusya’dan kiralanan helikopterlerin pilotlarının görev emrine rağmen 'Uçmuyoruz' yanıtı verdikleri söyleniyor. Söz konusu şirketlerin sözleşmelerinin sona erdiği, ödeme yapılmadığı, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle şirketlerin hesabına bloke konulduğu gibi gerekçeler sıralansa da gerçek olan şu ki ciğerlerimiz yanarken bu helikopterler kullanılamadı. Burada birincil sorumluluğun ormanlar yanarken kiralanan helikopterlerin uçmasını sağlayamayan Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlıkta olduğu unutulmamalıdır. Yanan her ağaçtan, yok olan her canlıdan sorumlusunuz. Ciğerlerimiz, canlarımız yanarken bakanlığı yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Yazlık, kışlık, uçan ve yüzen Saraylarda saltanat süreceğinize ciğerlerimiz yanarken daha fazla seyirci kalmayın. Yangınla mücadelede etkin planlamayla beraber acil harekete geçin. Derhal 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan resmi yangın sezonuyla ilgili düzenlemeye gidilerek mücadele tüm yıla yayılmalı. Gelecek yıl benzer acılar yaşamamak için kapsamlı adımlar atılmalı. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi arttırılmalı, küstürülen orman köylüsü refaha kavuşturulmalı ve Ata yadigarı olan THK desteklenerek aktif biçimde yangın mücadelesine dahil edilmelidir"Ayhan Barut'un Meclis'e Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu önergede kiralık helikopterlerin kaç yangına müdahale etmediğinden ne kadarlık alanın zarar gördüğüne kadar çok sayıda soru yer aldı.