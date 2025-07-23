Orman yangınları 5 şehirde devam ediyor

Şüpheliler Gözaltında



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 yangınla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Dört kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bakan, vatandaşları yaz aylarında daha dikkatli olmaya çağırdı.



Bilecik ve Sakarya'da Tahliyeler



Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Taşoluk ve Hacılar köyleri boşaltıldı. Bilecik’in Kazancı, Büyükyenice ve Borçak köylerinde de tahliye kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik’te toplam 340 kişinin tahliye edildiğini, yangının bazı bölgelerde kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.



Urla, Seyitgazi ve Karabük’te Yangın Sürüyor



İzmir’in Urla ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamadı; AFAD, belediye ve köylülerle birlikte müdahale sürüyor. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın Afyonkarahisar’a doğru yayılırken, Karabük’teki yangına 1 helikopter, 63 araç ve 203 personelle müdahale ediliyor. Yangınlara yakın yerleşim yerleri önlem amaçlı boşaltıldı.



Bakan Yumaklı’dan Uyarı



Bakan Yumaklı, ilerleyen saatlerin kritik olduğunu belirtti ve 23 Temmuz itibarıyla tüm yangınların kontrol altına alınmasını umduklarını söyledi. Yangınlarda şu ana dek can kaybı olmadı ancak ekosistem ağır hasar gördü.