Orman yangınları için ayrılan 193 milyonluk bütçe nerede?

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; konuyu TBMM’ye taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, OGM’nin 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.



OGM’nin 2021 yılı için orman yangınlarına yönelik yalnızca 193 milyon TL’lik kaynak ayırdığını ifade eden Emir, “Her gün yüzlerce hektar orman alanı göz göre göre yanarken OGM yangınlara yeterince müdahale edemiyor. Çünkü tüm uyarılara rağmen yangına hazırlıksız yakalandılar. Bütçe kalemleri de bu hazırlıksızlığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını hangarda çürüten, ‘Yangına helikopterlerle müdahale edeceğiz’ diyen OGM, 26 helikopter alımı için ise bin liralık ödenek ayırmış. Açıkça ifade etmeseler de ‘Biz bu yıl helikopter almayacağız’ demişler” tepkisini gösterdi.



Aynı başlık altındaki diğer kalemlere bakıldığında da durumun değişmediğini kaydeden Emir, “Uçak ve helikopter hangarı inşaatı için 40 milyon TL ödenek ayrılmış ama işin gerçekleşme durumu sıfır. Sayısal el telsizleri için 15 milyon TL kaynak ayrılmış yine işin gerçekleşme durumu sıfır. ‘Orman Yangınları Karar Destek Sistemi yazılım alımı yapacağız’ demişler, 3 milyon 400 bin TL kaynak ayırmışlar. Bu işi de yapamamışlar. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. OGM’nin 2021 bütçesi 4.2 milyar TL ama orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe yalnızca 193 milyon 496 bin TL, bunun da yalnızca 3 milyon 395 bin TL’si harcanmış. Kaynağın geri kalan yüzde 98’lik kısmının ne olduğu da bilinmiyor” dedi.