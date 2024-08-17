Samanyolu Haber /Gündem / Orman yangınlarında 2 tutuklama /17 Ağustos 2024 21:25

Orman yangınlarında 2 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.
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