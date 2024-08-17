Orman yangınlarında 2 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.



Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:



"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.



Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,

Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,

Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve

Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.



Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.



Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.