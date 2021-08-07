Orman yangınlarında son durum: 5 ilde 13 yangına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.





Türkiye'deki yangınları söndürme çalışmaları 11. gününe girdi.





28 Temmuz'dan bu yana 197 orman yangını çıkarken 13'ünü söndürme çalışmaları devam ediyor.





Bakan Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.





Marmaris'te yangınla mücadelede büyük mesafe kaydedildi. Turunç Mahallesinde ulaşımın olmadığı sarp alanlarda havadan ve denizden soğutma çalışması yapıldı. Bölgede tedbir elden bırakılmadı.





Bodrum ve Seydikemer'de de yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak Milas, Kavaklıdere, Menteşe ve Köyceğiz'deki yangınlar rüzgarın etkisiyle yer yer büyüdü. Alevler Marmaris'te orman ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in Köyceğiz'deki köyüne ve mezarına kadar yaklaştı.





5 uçak 16 helikopter desteği ile alevleri söndürmeye çalışan 4 bini aşkın personele vatandaşlar da yardım ediyor. Azerbaycan'dan yaklaşık 355 kişilik bir ekip de Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için günlerdir sahada.





Muğla'da mevcut yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Yatağan'dan geldi. Hacıveliler Mahallesindeki yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Aydın Karacasu'da ekipler ve vatandaşlar, yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için seferber oldu.





Çine'deki yangın ise rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun mesai harcadı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerden birçok itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.





Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.