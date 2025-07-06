Ormanı AKP'li başkan yakmış: Tutuklandı

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Eski Çanta mevkiinde önceki gün çıkan ve 100 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili adli süreç sürüyor.





Bianet'in haberine göre yangının çıkış noktasına yakın bir bölgede çiftliği bulunan AKP Silivri Kurucu İlçe Başkanı Vural Sönmez ile bir çiftlik çalışanı, yangına kazayla sebebiyet verdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.





Silivri'deki yerel gazeteler Sönmez'in komşusuyla birlikte mangal yaparken yangına sebebiyet verdiğini aktardı.





2 KİŞİ TUTUKLANDI

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan Sönmez'in işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan iki şüpheli, cezaevine gönderildi.





Mimar olan Vural Sönmez’in, 2001-2002 yılları arasında AKP Silivri Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü biliniyor. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.