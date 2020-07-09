Samanyolu Haber /Gündem / Ormanlar devlet eliyle yok oluyor! /09 Temmuz 2020 20:14

Ormanlar devlet eliyle yok oluyor!

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED duyurularına, “Şirketlere Bakanlık’tan Yeni ÇED İzinleri” diyerek tepki gösteren Polen Ekoloji, pandemi koşullarında bile doğa tahribatı yaratan projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

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Polen Ekoloji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) duyurularına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. “Şirketlere Bakanlık’tan Yeni ÇED İzinleri” başlıklı açıklamada, maden ve enerji şirketlerinin doğa tahribatı yaratan projelerinin yurt genelinde pandemi koşullarında bile hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Kazdağları’ndaki madencilik projeleri, Bursa Kirazlıyayla’daki flotasyon tesisi, Van’da Zilan Deresi üzerinde yapılmasına karşı direnilen Zilan HES, Artvin Arhavi’de Kamilet Vadisi ve Yusufeli’nde HES projeleri, Aydın ve Balıkesir’de yeni JES projelerine karşı halkın mücadelesi devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji ve maden şirketlerine verilen yeni ‘ÇED Olumlu’ ve ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararları yayınladı” denildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-ÇED sistemi üzerinden yaptığı 82 maden ÇED duyurusuna göre 36 maden projesi için “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Bakanlığın “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen mermer ocağı projelerinin olduğu iller ise şu şekilde sıralandı:

“Muğla (Merkez, Yatağan, Menteşe), Diyarbakır (Yenişehir), Denizli (Çardak), Burdur (Merkez), Antalya (Fenike). Hatırlanacağı gibi, Antalya’nın Fenike ilçesinde, mermer ocaklarının yarattığı doğa yıkımına karşı mücadele eden Aysin ve Ali Büyüknohutçu çifti, bir mermer ocağı şirketinin tuttuğu kiralık katil tarafından katledilmişlerdi. Fenike’de ormanları ve dağları yutan mermer ocaklarına hala yeni izinler verilmeye devam ediyor.”

Açıklamanın devamında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen kalker, ariyet, kayrak vb. ocaklarının olduğu iller de şu şekilde sıralandı: “Ankara (Elmadağ), Antalya (Döşemealtı), Artvin (Ardanuç), Burdur (Merkez), Hakkari (Çukurca), Niğde (Merkez), Tekirdağ (Şarköy), Van (Gürpınar), Kırklareli, Edirne, Hakkari, Gümüşhane.”

Ayrıca açıklamada, “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen Petrol, Doğalgaz, III. Ve IV. Grup Maden grubunun yer aldığı iller ise, “Tokat(Turhal), Uşak(Esme), Tekirdağ(Malkara), Sivas(Kangal), Ankara(Bala), Denizli (Tavas)” şeklinde sıralandı.

Bakanlığın duyurusunda ÇED süreci başlayan ya da HKT ve İDK aşamasında olan 35 adet maden projesinin olduğu belirtilen açıklamada, proje kapsamında olan yerler de paylaşıldı. Proje kapsamında olan 35 yer ise şu şekilde:

“Afyonkarahisar (Basmakçı), Balıkesır (Ivrındı), Gümüşhane (Merkez), Erzurum (Horasan, Pasınler), Eskişehir (Mıhalıçcık), Kütahya (Merkez), Adıyaman (Merkez), Burdur (Karamanlı), Balıkesır (Gönen), Kütahya (Tavsanlı), Aksaray (Ortaköy), Çorum (Alaca), Kırşehir (Merkez), Yozgat (Sorgun), Kahramanmaraş (Pazarcık), Konya (Çumra), Isparta (Egrıdır), Konya (Tuzlukçu), Erzurum (Oltu), Muğla (Yatagan), Tokat (Zile), Uşak (Merkez), Sakarya (Sögütlü), Antalya (Alanya), Eskişehir (Beylıkova), Kastamonu (Devrekanı), Mersin (Toroslar), Malatya (Yeşilyurt), Kütahya (Tavşanlı), Manisa (Kula), Ankara ( Şereflikoçhisar, Bala), Balıkesir ( Bigadiç, Ayvalık), Bursa(Harmancık).”

Bakanlığın duyurusunda toplamda 16 ÇED kararı yayınlandığı hatırlatılmasında bulunulan açıklamada, son olarak “Bunların 8’i ÇED olumlu veya ÇED Gerekli Değildir şeklinde. ÇED duyurusu yapılan projelerden 7’si RES (Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Muğla (3 ), Sakarya ),6’sı GES( Aksaray, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Kırşehir, Malatya)  ve 3’ü ise JES (Aydın, Denizli, İzmir) projesi” ifadelerine yer verildi.
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