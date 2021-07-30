Ormanlar yanarken AKP'li kayyım THK başkanı düğüne gitmiş

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihleri arasında 63 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu. Türk Hava Kurumu'nun (THK) hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakılan yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi.





Türk Hava Kurumu’ndan gündemdeki tartışmalara yönelik bir açıklama yaptı. Ancak 3 yıldır AKP’li eski bakan Cenap Aşçı’nın başkanlığındaki kayyım tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’ndan yapılan açıklamada hangarda bekleyen uçaklardan hiç bahsedilmedi.





Kayyım tarafından yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında, gelişmiş ülkelerde halen yoğun şekilde kullanılan, THK envanterindeki 6’sı uçuşa hazır 9 Canadair CL-215 yangın söndürme uçağının neden kullanılmadığı cevaplanmadı.





Kayyım açıklamasında, günlüğü 1.3 milyon liraya kiralanan 3 Rus uçağından ve yine tamamı kiralık helikopterlerden oluşan 20 hava aracıyla mücadele edildiği aktarıldı.





THK KAYYIM HEYETİ BAŞKANI DÜĞÜNDE





Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı da CNN Türk’e bağlanarak eleştirilere yanıt verdi. Aşçı, Türkiye'nin 20 yangınla mücadele ettiği günün akşamında düğünde olduğunu açıkladı. Aşçı, “Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım. Orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız da aramış, ona da ulaşamadık hakkını helal etsin. Ondan da özür diliyoruz bu anlamda” diye konuştu.









THK'nın son durumunu anlatan Aşçı, “Ben bu kurumun genel başkanı değilim. 2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de medeni kanuna göre kayyım heyeti olarak buraya atandık. Kurum, 10 taneye bankaya 1,5 milyar lira borcu olan bir kurum. Borçlarımızı yapılandırdık” dedi.