Samanyolu Haber /Gündem / Ormanlar yanarken İçişleri Bakanı düğünden çıktı /19 Ağustos 2024 12:41

Ormanlar yanarken İçişleri Bakanı düğünden çıktı

İzmir'de iki gün boyunca kontrol altına alınmayan yangında tüm ülke seferber olmuşken İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın düğünde olduğu ortaya çıktı. Yerlikaya'nın nikah şahidi olduğu düğünde Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangında 17 ev küle döndü, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri tahliye edildi. Ülkenin birçok noktasından belediye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için İzmir'e gönderildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tüm ülke İzmir'deki yangın için seferber olmuşken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gaziantep'te bir düğüne katıldığı ortaya çıktı.

Yerlikaya'nın 17 Ağustos akşamı katıldığı düğünde nikah şahidi de oldu. Düğünde Mahsun Kırmızıgül de sahne aldı.
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