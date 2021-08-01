Ormanlar yandı, Bakan baktı

Ülkenin akciğerlerini yok eden yangınlardan bazıları henüz kontrol altına alınamazken “Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok” açıklaması nedeniyle eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, üç yıllık görev süresinde her yıl artan orman yangınlarına karşın mücadele amaçlı yatırımların azaldığı ya da sabit kaldığı da ortaya çıktı.





OGM’nin istatiklerine göre, Pakdemirli’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte göreve geldiği 2018’de, Türkiye’de 2 bin 167 orman yangını çıktı. 2020’de ise bu rakam yüzde 56 artışla 3 bin 399’e yükseldi. Söz konusu yangınlarda yok olan orman varlığı yaklaşık dörde katlandı. 2018’deki yangınlarda 5 bin 644 hektar alan yok olurken, 2019’da 11 bin 332 hektar, 2020’ye gelindiğinde ise 20 bin 971 hektar orman küle döndü.





‘YOL YAPIMI AZALDI’

Yangın sayısı ve yok olan orman alanlarındaki artışa karşın alınan önlemlerdeki düşüş dikkat çekti. Pakdemirli’den önceki 10 yıllık dönemde OGM her yıl ortalama 347 kilometre yangın emniyet yolu yapımı gerçekleştirirken, 2018-2020 yıllarında bu ortalama 151 kilometreye düştü. Yangın emniyet yolu yapımı, Bakan Pakdemirli’nin görev süresi boyunca, kendinden önceki 10 yıllık ortalamanın yarısı kadar yangın emniyet yolu inşa edildi.





Pakdemirli’nin görev süresinde orman yangınları ve yok olan orman alanlarındaki hızlı yükselişe karşın OGM’nin makine parkında yangınla mücadelede kullanılan araç sayısında önemli bir artış olmadı. OGM’nin faaliyet raporlarına göre, 2018’de genel müdürlüğün envanterinde 1046 yangın söndürme aracı bulunuyordu. 2020’ye gelindiğinde araç sayısı sadece 31 adetlik artışla 1077’ye yükseldi. 2018’de 10 adet yangın komuta aracına sahip olan OGM, 2019’daki 9’a düşen araç sayısını 2020’de 11’e yükseltti. OGM’nin yangın komuta aracı sayısı üç yılda sadece bir adet arttı. Genel müdürlüğün 281 olan su ikmal aracı sayısı üç yıl boyunca sabit kaldı.





‘UÇAK SORULARI YANITSIZ KALDI’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekillerinin tek denetim olanağı olan yazılı soru önergelerine de ilgisiz kaldı. TBMM’deki muhalefet partilerinin milletvekilleri, üç yıllık görev süresinde Pakdemirli’ye “orman yangını” içerikli 86 soru önergesi ulaştırdı.





Pakdemirli, bu önerilerden sadece 11’ine süresi içinde yanıt verirken 70 önergeyi süresi geçtikten sonra yanıtladı. Pakdemirli, beş önergeye ise hiç yanıt vermedi. Pakdemirli’nin yanıtsız bıraktığı beş soru önergesinden ikisinin “orman yangını söndürme uçakları”na ilişkin sorular içeriyor olması dikkat çekti. Öte yandan üç soru önergesinin de 1 Ağustos 2021 itibarıyla 15 günlük yanıtlanma süresi işlemeye devam ediyor.