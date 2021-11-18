Ormanlarla ilgili yeni düzenleme gündemde

Evrensel'de yer alan habere göre elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.





Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleriyle ilgili düzenlemeler de teklif içinde yer alıyor.





Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.





Didim Çevre Platformu yapılmak istenen değişikliği değerlendirdi:





“Balık Çiftliği sahipleri uzun zamandır lojistik, işleme, muhafaza amaçlı tesisler kurabilmek için karada alan talep ediyor. İskeleler, her türlü malzeme ve yemler için stok sahaları ve depolar, motorlu araçlar ve soğutuculu tırlar için otopark ve manevra alanları çalışanlara ikâme alanları vb .





Daha önce yoğun protestolar nedeniyle uygulamaya geçirilemeyen TDiOSB projesinin başka isimler altında ve sinsice yeniden karşımız çıkarılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.





Bu girişim; hali hazırda ayrı ayrı sorun kaynağı olan işletmelerin artık karşımıza karaya ve denizlere yayılmış bir endüstri olarak çıkmasının ilk adımıydı. Büyük ölçekli arazilere ait kararlar, kanun ve mevzuat değişiklikleri de bunu işaret ediyordu.





TDİOSB projesinin yeniden gündeme getirilmesi bir turizm kenti olan Didim ve çevresindeki tarihi, doğal ve tarım alanlarının aynı yatağan gibi endüstri altında ezilmesi demektir.





Sistem yine pazarlık ediyor. Bir şeyleri verip alacağını almaya çalışıyor. Aynı Paris İklim Antlaşması’nı Meclis'ten geçiriyor gibi yapıp nükleer atıkların stoklanmasını kabul ettikleri gibi, bu konuda da TRT payını kaldırıyor gibi yapıp karşımız TDiOSB çıkarıyorlar. Pazarlık ediyorlar.





Ekoloji değişim değeri olan bir mal değildir; pazarlık kabul etmez!





Didimliler olarak bu tür girişimlere karşı her zaman havamıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkacağız.”