Orta Avrupa'da liderler başkaldırısı: Göç istemiyoruz

Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya başbakanları ve Sırbistan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bildiride, "Avrupa'nın Hıristiyan kültürünü ve diğer dini geleneklerini gelecek nesiller için koruması adına Avrupalı çocukların sayısını artırmak şart" denildi.







Liderler ayrıca Brüksel'e, aile politikasını ulusal yargı yetkisi altında tutma çağrısında bulundu.





Bu ülkeler, AB'nin eşcinsel hakları gibi sosyal konulardaki politikalarına yönelik eleştirilerine de karşı çıkıyor.





Euronews'te yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Budapeşte Demografi Zirvesi'nde bir araya geldi.





"Göç bizim için bir kimlik meselesidir"





Orban, hükümetinin, demografi sorununu göçle değil nüfusu artırarak çözmek istediğini söyledi. Avrupa'ya Müslüman göçünü kıtanın kültürel kimliğine bir tehdit olarak gören Orban, "Göç bizim için bir kimlik meselesidir. Avrupa'da bir ülke ancak orada yaşan insanların temel konularda aşağı yukarı aynı değerleri paylaşması durumunda hayatta kalabilir. Aksi takdirde, bu ülke, bu millet dağılacaktır." diye konuştu.





"Hükümetin yeni aile dostu politikası olmasaydı ve her şey eskisi gibi kalsaydı son 10 yılda 120 bin daha az çocuk doğmuş olacaktı." diyen Orban, ülkede 2010'dan bugüne evliliklerin sayısının iki katına çıktığına ve kürtaj oranının da yüzde 41 azaldığına dikkat çekti.





Orban'ın, "geleneksel Hıristiyan değerleri Batı liberalizminden korumak için" sosyal politikada giderek daha radikalleştiği eleştirileri yapılıyor. Macaristan Başbakanı, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından son haftalarda göçmenlik karşıtı kampanyasını da hızlandırdı.





"Göç yerine doğumu oranını artırmalıyız"





Zirvede konuşan Çekya Başbakanı Babiş, "Avrupa'nın yok olmasına karşı tek sürdürülebilir çözüm doğum oranını artırmaktır." dedi.





Slovenya Başbakanı Jansa, Avrupa'da doğum oranlarının 1950'lere nispeten yüzde 40-70 azaldığını belirtip, gençlerin aile kurmasının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.





Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de günümüzde demografi sorununun, en önemli siyasi sorunlardan birisi olduğunu ve Sırp hükümetinin de bu konuda adımlar attığını ifade etti.





Avrupa'da doğum oranı düşüyor





Eurostat rakamlarına göre, Avrupa Birliği'nin doğum oranı 2000'den beri düşüyor. 2019'da kadın başına 1.53 doğum, nüfus sayılarındaki düşüşü önlemek için yeterli kabul edilen 2.1 işaretinin altında bulunuyor.





Orta Avrupa ekonomileri pandemi sonrası toparlanırken, bölgedeki şirketler işçi bulmakta zorlanıyor.



