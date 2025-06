Orta Doğu’da savaş 4. gününde!

17.15 İRAN: BU GECE SALDIRI DAHA SERT OLACAK'





17.05 '3 NUMARALI BÖLGEYİ TERK EDİN'





16.40 TAHRAN'DAN PATLAMA SESLERİ GELİYOR!





ASKERİ ÜS HEDEF ALINDI





16.00 FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN HÜCRELERE BASKIN

İsrail hapishane hizmetlerinin Instagram hesabında yayımlanan görüntülere göre, İran’ın İsrail’e füzelerle düzenlediği saldırılar sırasında tutuklu Filistinlilerin sevinç gösterisi yaptığı iddiası üzerine, tam teçhizatlı "Masada" adlı özel birimin uzun namlulu silahlarla hücrelere girdiği görüldü.









14.43 İRAN: İSRAİL DURSA BİZ DURMAYACAĞIZ





14.20 PAKİSTAN SINIRINI KAPATTI

AFP Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pakistan, güvenlik gerekçesiyle İran’la olan Balochistan sınırındaki sivil geçişleri süresiz olarak kapattı.









13.03 İSRAİL'DEN 'TAHRAN AÇIKLAMASI' DÜZELTMESİ





12.40 İSRAİL, İRAN'DA HASTANE VURDU





11.35 370 BALİSTİK FÜZE KARŞILANDI





11.10 İRAN FÜZESİ ABD BÜYÜKELÇİLİK ŞUBESİNE İSABET ETTİ





10.56 İRAN'DA BİR KİŞİ 'CASUSLUK' SUÇLAMASIYLA İDAM EDİLDİ





10.40 İSRAİL: YEMEN'DEN ATILAN FÜZELER ÜLKE DIŞINA DÜŞTÜ





10.23 İSRAİL'E YEMEN'DEN FÜZE





10.02 İRAN’DAN YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni saldırı dalgası, füzelerin İsrail'deki hedefleri başarıyla ve etkili biçimde vurmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.









09.13 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Tahran’ın güneyinde hava savunma birlikleri ve bir fırlatma rampasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.









07.30 İRAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA





07.00 İRAN CASUS OLDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİYİ İDAM ETTİ

Reuters'ın yarı resmi Fars haber ajansından aktardığı habere göre, İran, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan bir adamı idam etti. Reuters, infazın son haftalarda İsrail adına casusluk faaliyetinde bulunmakla bağlantılı olarak gerçekleştirilen üçüncü infaz olduğunu bildirdi.









04.17 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRI





03.40 İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI ARTTI





03.05 TRUMP'TAN AÇIKLAMA





02.18 İSRAİL'DE HASAR GÖREN BİNALAR YIKILACAK





01.23 İSRAİL İKİ ÜLKEDEN YARDIM İSTEDİ

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan "Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.









01.10 İSRAİL YENİDEN SALDIRIYA GEÇTİ





01.05 İRAN'DAN AÇIKLAMA





00.53 TAHRAN'A YENİ SALDIRI





00.37 İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA 'SIĞINAK' TALİMATI





00.30 KASSAM TUGAYLARI'NDAN İRAN'A DESTEK

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırılarının "kahramanca ve büyük eylemler" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu saldırıların İsrail’in temellerini sarstığını belirtilerek, İran'ın bu karşılığının, İsrail'in bölgede yıllardır sürdürdüğü saldırganlığı ve kontrolsüz şiddetini sınırlamayı amaçladığı bildirildi. Açıklamada, "Özellikle Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkı, İran'ın bu güçlü saldırılarını büyük bir gurur ve onurla izledi. Bu saldırılar, kendilerine yönelik soykırım ve etnik temizlik suçları işleyen işgalcilere karşı kurtuluş umudu oldu." ifadeleri kullanıldı.





İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gecesinde de şiddetini artırarak devam ediyor. İran’ın fırlattığı balistik füzeler, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli şehirlerinde enerji santralleri, kamu binaları ve yerleşim yerlerine isabet etti. Hayfa’da bulunan bir enerji santraline yönelik saldırıda büyük çapta patlamalar ve yangın meydana gelirken, Tel Aviv’de birçok binada hasar oluştu. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, arama-kurtarma ekiplerinin ise enkaz altında kalanlar için yoğun çaba harcadığı bildirildi. İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, birçok yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İsrail Ordusu ise vatandaşlara cep telefonları aracılığıyla sığınaklardan çıkmamaları yönünde uyarı mesajları gönderdi.İsrail tarafı ise karşılık olarak İran’ın başkenti Tahran’da bulunan füze üretim tesisleri, radar üsleri ve füze fırlatma rampalarını savaş uçaklarıyla hedef aldı. Hava saldırıları sonucunda bu askeri noktaların imha edildiği açıklandı. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 16'ya yükseldi. İşte dakika dakika yaşananlar...İran ordusu yaptığı yeni açıklamada 'Bu gece saldırı daha sert olacak' dedi.İsrail Ordu Sözcüsü Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, bir harita paylaştı. Adraee, Tahran’daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve bulunanlardan bulundukları noktaları terk etmelerini istedi.Netanyahu'nun "Tahran'ı boşaltın" söyleminden sonra yerel kaynakların aktardığına göre başkentte patlama sesleri duyulmaya başladı.İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü hedef aldığını aktarırken başkentin doğu kesimlerinde de patlamalar yaşandığı belirtildi.İsrail hükümetinin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği bildirildi.Haaretz gazetesindeki habere göre, İran ile çatışmaların sürdüğü İsrail'de, İsrail vatandaşlarının yurt dışına uçakla çıkmalarını zorlaştıracak bir adım atıldı.Tel Aviv yönetiminin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakları, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşların kullanmasına izin verilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği belirtildi.İsrail "özel güçleri", İran’ın İsrail’e füzelerle düzenlediği saldırılar sırasında sevinç gösterisi yaptıkları iddiasıyla hapishanedeki Filistinlilerin kaldığı hücrelere baskın düzenledi.İsral Başbakanı Netanyahu, .“İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne sürerek “nükleer tehdit ve İran'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını” iddia etti.Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz” ifadelerini kullandı.İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü.Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM’ye üye tüm devletlere çağrıda bulunarak, “Hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, İsrail’in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğini vurgulayarak, “Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere, eğer BM Antlaşması'na, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.İsrail güçlerinin meskun mahalleri ve İsfahan ile diğer bölgelerdeki barışçıl nükleer tesisleri hedef aldığını belirten Bekayi, bunun uluslararası hukuku ve normları ihlal ettiğini kaydetti. Savaşı başlatanın İsrail olduğunun altını çizen Bekayi, İsrail'in sivilleri hedef aldığını bildirdi.ABD'nin İsrail konusundaki yaklaşımına da değinen Bekayi, ABD yönetimi ve ABD'li yetkililerin İsrail'in saldırganlığının suç ortağı olduğuna dair hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydetti.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tepkilerin ardından "Tahran sakinleri bedel ödeyecek" açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı. Katz, Yazılı açıklamasında "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etti.İsrail’in İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, Kirmanşah’ta hedef alınan Farabi Hastanesinin saldırı sonrasındaki görüntülerini yayımladı.Görüntülerde hastanenin tahrip olduğu ve sedyelerde kan izleri olduğu görüldü.Saldırıda can kaybı bilgisi verilmedi ancak yaralıların olduğu belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıların sonlandırılması ve çözüme giden yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.12.15İSRAİL'DEN BİR AÇIKLAMA DAHAİsrail Ordu Sözcüsü, "İran'ı vurmaya devam edeceklerini" söyledi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada 'İran’ın 13 Haziran’dan bu yana süren misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı, 30 noktaya isabet alındı' denildi.İran'dan atılan bir füzenin İsrail'de ABD Büyükelçiliğine bağlı Tel Aviv'deki bir şubede hafif hasara neden olduğu bildirildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçiliğimiz ve İsrail'deki Konsolosluğumuz, yerinde barınma emri yürürlükte olduğu için bugün resmi olarak kapalı kalacaktır." ifadelerini kullandı. Hackabee paylaşımında yaklaşık 700 bin Amerikalının İsrail'de yaşadığını da açıkladı.Saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ‘Tahran'ın kibirli diktatörü, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeteneklerini çökerten saldırıyı sürdürmesini engellemek için İsrail'deki sivil yerleşim bölgelerine hedefli ateş açan korkak bir katile dönüştü. Tahran halkı çok yakında bunun bedelini ödeyecek’ dedi.İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği belirtildi. İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" belirtildi. Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği aktarıldı.İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.israil ordusu, Yemen’den gönderilen bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldığı ifade edildi. Söz konusu füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğü aktarıldı.İsrail ordusu Yemen'den atılan füzeler sonucu sirenlerin aktif hale getirildiğini duyurdu.Saldırı sonrasında İsrail genelinde alarm durumuna geçildiİran, Pazartesi günü İsrail'e yönelik bir dizi füze saldırısının "başarıyla" gerçekleştiğini duyurdu.İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi. İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü.Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 4 farklı noktada 5 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.Bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığı personelinin çalışmalarda görevlendirildiğini açıkladı.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Tel Aviv yakınlarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentine isabet eden füze nedeniyle 1, Petah Tikva'da 4 kişinin öldüğü aktarıldı. Hayfa'da kayıp olan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nde şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.Nükleer enerjiye sahip olma ve araştırma hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi. Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi.İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.Trump, şöyle devam etti:"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.Brot, İsrail'in İ24 kanalına yaptığı açıklamada, yerleşim bölgesinin onarımı için özel bir kriz komitesi kurulduğunu, komitenin çalışmalarına başlayacağını ve hem zorunlu yıkımların gerçekleştirileceğini hem de hasar gören yapıların yeniden inşasının planlandığını söyledi.Bat Yam’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Brot, "İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'si acil olarak yıkılacak." diye konuştu.İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.Haberde, Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.İsrail ordusu, İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.İran, İsrail’in Natanz ve Parçin’deki saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in son dalga saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin ile Natanz nükleer tesisi hedef alındı. Hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirerek saldırıyı püskürttüğü bildirildi. Yayımlanan görüntülerde hava savunma sistemlerinin havadaki hedefleri vurduğu görüldü.İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail’in saldırdığını bildirdi.İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ederek, İsrail'in süren saldırganlığına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı devam eden siyonist (İsrail) saldırılar sonucu İran silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının şehit olması nedeniyle İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hatemü’l-Enbiya Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşidi'nin isimlerine yer verildi.Bu liderlerin ve beraberlerindeki komutanların Filistin direnişine on yıllardır tarihi düzeyde destek verdiğine dikkati çekilen açıklamada, bu desteğin son örneğinin, 7 Ekim 2023'te başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında görüldüğü vurgulandı.Açıklamada, "İranlılar, bu büyük ve açıkça beyan edilen bu desteğin Filistin davası uğruna ağır bir bedel gerektireceğini bilmelerine rağmen geri adım atmadı." ifadesi yer aldı.İran'ın desteğinin "siyonist düşmana karşı mücadelede bir kaldıraç işlevi gördüğü" ve bu katkıların etkisinin zamanla daha da netleşeceği belirtilen açıklamada, "Bugün nihai zafere daha da yaklaşmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Direnişe her zaman destek veren sevgili İran halkının şehitlerini anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, İran Cumhuriyeti'ne, liderliğine ve halkına desteğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.Haberde, İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası yanıt için hazırlandığı aktarıldı.İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.