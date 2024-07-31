Samanyolu Haber /Dünya / Orta Doğu'da büyük gerilim: ABD, Irak'ı vurdu /31 Temmuz 2024 08:33

Orta Doğu'da büyük gerilim: ABD, Irak'ı vurdu

Orta Doğu'da İsrail-Hizbullah çatışmasında tansiyon hızla yükselirken ABD, Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi örgütüne saldırı düzenledi.

SHABER3.COM

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "Babil'e bağlı Curf el-Sahar'ın Seiadat bölgesindeki 47'nci tugayda kaynağı bilinmeyen patlama yaşandı" ifadesi kullanıldı.  Açıklamada, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Saldırıyı üstlenen ABD ordusu, İran destekli örgütün bölgedeki ABD üssünü vurma hazırlığı yaptığını belirtti.

Olay, İsrail'in Beyrut'u vurmasıyla tansiyonun fırlamasının ardından geldi. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki saldırıda Hizbullah liderlerinden Fuad Şükr'ün öldürüldüğünü duyurmuştu.
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