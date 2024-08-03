Samanyolu Haber /Dünya / Orta Doğu'da gerilim çok yüksek: İran 'herkesi' İsrail'den ayrılmaya çağırdı! /03 Ağustos 2024 00:05

Orta Doğu'da gerilim çok yüksek: İran 'herkesi' İsrail'den ayrılmaya çağırdı!

İran televizyon kanalları, normal yayını kesip askeri klipler yayınlamaya başladı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim yükselmişti.

İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ülke genelinde televizyon kanallarından normal yayınlar kesildi ve askeri klipler yayınlanmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'de yaşayanlara uyarılarda bulunularak, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Fransa ve Polonya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede yükselmesi muhtemel askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan yapılan açıklamada ise, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor" ifadesi kullanıldı.

THY VE PEGASUS BU GECE İRAN'A UÇMAYACAK

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

İki firma İran'ın yanı sıra Irak ve Ürdün seferlerini de yarına ertelediğini açıkladı.

Öte yandan, Singapur Havayolları'nın uçuşlarında da İran hava sahasını kullanmayacağını ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim artmıştı.

ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edilmişti.

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarılmıştı.

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