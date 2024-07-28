Samanyolu Haber /Dünya / Orta Doğu'da korkutan gerilim: İsrail 'Topyekun savaş anına yaklaşıyoruz' dedi /28 Temmuz 2024 09:18

Orta Doğu'da korkutan gerilim: İsrail 'Topyekun savaş anına yaklaşıyoruz' dedi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail’den sert açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

NETANYAHU, ABD DÖNÜŞÜNÜ ERKENE ÇEKTİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD'de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu'nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00'de ABD'nin başkenti Washington DC'den kalkacağını belirtti.

NETANYAHU: HİZBULLAH ŞİMDİYE KADAR ÖDEMEDİĞİ AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu. Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

HİZBULLAH, SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu yaşları 10 ile 20 arasında değişen 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı.
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