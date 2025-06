Orta Doğu'da savaş 7. gününde: Nükleer tesise saldırı, Trump'tan kritik açıklamalar

16.39 İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI





13 Haziran’da İsrail’in başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonunun ardından İran’ın misilleme olarak düzenlediği “Gerçek Vaat” saldırısıyla bölgedeki çatışmalar savaşa dönüştü. Orta Doğu'da İsrail ve İran arasında tırmanan kriz 7. gününe girerken, iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ediyor.İsrail’in yoğun hava saldırılarında, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami’nin ve 9 nükleer bilim insanının da bulunduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti. İran ise yanıt olarak Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’ya yüzlerce İHA, balistik ve hipersonik füze fırlattı. İsrail’in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' bu saldırıların tamamını durdurmakta yetersiz kaldı. İsrail tarafında da şu ana kadar en az 24 kişi yaşamını yitirdi.Savaşın 7. gününde İsrail, İran’ın Arak Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. İran, nükleer tesise yapılan saldırıya misilleme olarak İsrail’i yeniden çok sayıda balistik füze ile vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde alarm sirenlerinin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. İşte İsrail-İran çatışmasında dakika dakika yaşananlar...Savaş boyunca sirenlerin çaldığı İsrail'de bir kez daha sirenler çaldı. Yeni füze dalgası için sinyal verildi. İsrail 'İran'dan yeni füze fırlatıldı' açıklamasını yaptı. İkinci bir emre kadar sığınaklarda kalınması için çağrı yapıldı.Devrim muhafızları ABD Başkanı Donald Trump’a tehdit savuran bir açıklama yaptı. Açıklamada “ ABD Hamaney’i hedef alırsa fırtına kopacak” denildi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Cenevre’de Avrupalı mevkidaşları ile görüşeceğini doğruladı. Arakçi “Soroka Hastanesi’nde yüzeysel hasar oluştu. İsrail’in istihbarat karargahı vuruldu” dedi.Irak’ta Şiilerin dini mercisi Ali es-Sistani, İran’da siyasi ve dini yönetimin hedef alınmasından endişe duyduğunu söyledi.İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Zahiriye beldesinde cadde üzerinde hendek kazarak dükkanların açılmasını engelledi.Zahiriye Belediyesi yetkilisi Süleyman Ebu Allan, İsrail askerlerinin El-Halil şehrinin güneyindeki beldedeki ihlallerine dair bilgi verdi.Ebu Allan, "İsrail güçleri, buldozerler eşliğinde beldenin girişindeki Ramadin Kavşağına saldırarak ana cadde boyunca hendek kazdı. Ana caddenin kazılmasıyla yaklaşık 1000 dükkan yoldan ayrıldı." dediİran dini lideri Hamaney, yaptığı son açıklamada, "Korkmayın. Düşman korktuğunuzu hissederse sizi bırakmaz." ifadelerini kullandı.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), İran’dan başkent Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve Berşeva kentlerine bu sabah düzenlenen füze saldırılarında 3’ü ağır 89 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, yaralıların çoğunun şarapnel parçaları, patlamanın etkisi ya da sığınaklara ulaşmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın sabah gerçekleştirdiği saldırıda yaklaşık 30 füze kullandığı, Berşeva kentine hedef alan füzelerin Soroka Hastanesi’ne düştüğü kaydedildi. Ayrıca, İran füzelerinin Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde bulunan İsrail Borsası binasını da hedef aldığı ve vurduğu bildirildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, füze saldırılarında İsrail ordusunun komuta ve istihbarat karargahının hedef alındığını açıkladı. Vurulan yapılarda, İsrail ordusuna ait binlerce askeri personel, dijital komuta sistemleri ve siber operasyon sistemlerinin bulunduğu kaydedildi.İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail ve İsrail ile iş birliği yapan ülkelerin saldırılarına karşılık olarak İran’ın çeşitli yanıt seçeneklerine sahip olduğunu belirtti. Bu seçeneklerin gelişen şartlara göre değerlendirileceğini ifade eden Saidi, İran’ın düşmanlarına ne zaman, nasıl ve nerede karşılık vereceğine İranlı yetkililer ve silahlı kuvvetlerin karar vereceğini söyledi. Saidi, "Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Eğer düşmanlar vatanımıza ve halkımıza tehdit oluşturursa kesinlikle güçlü ve caydırıcı bir yanıt alacaklar" ifadelerini kullandı.Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan ve dünya enerji taşımacılığında kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor. Bu, durum küresel petrol arzının yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in İran'a saldırmasıyla artan gerginliğe değinen Putin, "Bu hassas bir konu. Ancak bana göre bir çözüm bulunabilir" ifadelerini kullandı. Krizin her iki ülkenin çıkarlarını gözeterek çözülebileceğini vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var" dedi. Rusya'nın krizin çözümüne dair önerilerini taraflara ilettiğini ifade eden Putin, "Kimseye hiçbir şey dayatmıyoruz. Sadece nasıl bir olası çıkış yolu gördüğümüzden bahsediyoruz. Ancak karar elbette tüm bu ülkelerin, özellikle de İran ve İsrail'in siyasi liderliğine bağlı" şeklinde konuştu.Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna ise "Böyle bir olasılığı tartışmak bile istemiyorum" yanıtını verdi. Ayrıca İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki iki yeni reaktörün inşasında 200'den fazla Rus işçinin görev aldığını hatırlatan Putin, "İsrail yönetimiyle onların güvenliklerinin sağlanacağı konusunda anlaştık" dedi.Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklama yaptı. Peskov açıklamalarında İran-İsrail çatışmasına, ABD ile ilişkilere ve Ukrayna'daki duruma değindi. İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan Rus uzmanların güvenliğini sağlayacağına dair güvence verdiğini belirten Peskov, "Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Buşehr santralinde çalışan uzmanlarımızın tehlikede olmayacağı ya da saldırı tehdidiyle karşılaşmayacağı yönünde bir anlaşma olduğunu söyledi" dedi. Peskov, "İsrail'in Rus uzmanların güvenliğini sağlama sözü verip vermediği" sorusuna ise olumlu yanıt verdi.ABD'nin İran ile İsrail çatışmasına doğrudan katılma ihtimaline değinen Peskov, bunun "korkunç bir tırmanma sarmalına" yol açacağını vurguladı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Bu, çatışmanın coğrafi olarak genişlemesi anlamına gelir. Tahran'dan gelen açıklamalara bakılırsa, bu yeni ve tehlikeli bir tırmanışa neden olabilir" şeklinde konuştu.Peskov, "Bu çatışma başladığında, Dışişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan açıklamada İsrail'in eylemleri ve saldırılar açıkça kınandı. Ayrıca, saldırıların derhal durması ve çatışmanın barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine dair tavizsiz tutumumuz vurgulandı. Putin'e haber ajansı yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Rusya'nın İran'a askeri yardım sağlayıp sağlamayacağı soruldu. Putin ise, her şeyden önce İran'ın bizden böyle bir yardım talep etmediğini ve mevcut anlaşmamızın (Rusya-İran stratejik Ortaklık Anlaşması) böyle bir durumda karşılıklı askeri yardımı öngörmediğini söyledi. Anlaşmada böyle hükümler yok" dedi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’la Cenevre'de bir araya gelecek.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı. Katz, Hamaney'e yönelik "Böyle bir kişi var olmamalı. Hamaney yaşamaya devam etmemeli. Hamaney'i ortadan kaldırmak, operasyonumuzun bir parçası" dedi.İran'ın misilleme saldırısında, eski İsrail'in Sağlık Bakanı Danny Naveh'in evinin de vurulduğu belirtildi.Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın son saldırılarında Naveh'in evinin vurulduğu ve büyük hasar gördüğü bilgisine yer verildi."Israel Bonds" adlı finans şirketinin yöneticiliği de yapan ve yurt dışında olduğu aktarılan Naveh'in, "Bugün evimiz ağır hasar aldı ve içindekiler mucizevi bir şekilde kurtuldu." ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırılarının görüntülenmemesi için yeni kararlar aldı.İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun etki alanlarına ilişkin sansür rehberinin güncellendiği" belirtildi. Mandelblit, "düşman tarafından vurulan alanların görüntülerine ilişkin belgelerin" yayımlanması öncesinde İsrail ordusu sansür biriminin onayına sunulması gerektiğini duyurdu.Kararın İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığına dikkati çeken Mandelblit, aksi durumda hareket edenlerin "devlet güvenliğine zarar vermiş" ve "düzenlemeleri ihlal etmiş" sayılacağını ifade etti. Mandelblit, söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini ilgilendirdiğini kaydetti.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırdığı İran'da yapım aşamasındaki Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörü'nün vurulduğunu, ancak bu olayın reaktörün nükleer madde içermemesi nedeniyle radyasyon sızıntısı konusunda bir etkisinin olmadığını belirtti.UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörü'nün son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, UAEA'nın, inşa halindeki Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörünün vurulduğu bilgisine sahip olduğu ifade edildi.Reaktörün çalışır durumda olmadığı ve nükleer madde içermediği aktarılan açıklamada, bu olayın radyasyon sızıntısı açısından bir etkisinin olmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu anda UAEA'nın, Hondab Ağır Su Tesisi'nin vurulduğuna ilişkin bir bilgisinin bulunmadığı bildirildi.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İsrail tarafından düzenlenen saldırılara kararlı şekilde yanıt verdiklerini ve bunun saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini söyledi.Bahreini, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.İsrail'in İran'a saldırı başlattığına dikkati çeken Bahreini, "Bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt veriyoruz, saldırı durdurulana kadar bunu sürdüreceğiz. Güvenliğimiz, istikrarımız ve halkımızın güvenliği için gerektiği kadar İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğiz." dedi.Bahreini, şu anda yaşanan gelişmelerin geleceği konusunda herhangi bir öngörülerinin olmadığını belirtti.İran halkını korumak için görevlerini yaptıklarını söyleyen Bahreini, "Askeri güçlerimiz saldırılara, saldırganlığa yanıt vermede çok kararlı, halkımız güvende olana ve saldırganlık durdurulana kadar karşılık vermeye devam edecekler. Bu nedenle İran tarafının operasyonları gerektiği müddetçe devam edecek." ifadelerini kullandı.Bahreini, bölge ülkelerinin İsrail'in saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını, İran ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini dile getirdi.Bölgedeki ülkelerin bir ailenin parçaları olduklarına işaret eden Bahreini, "İsrail'in, oluşturduğu tehdidin İran ile sınırlı olmadığını düşünüyorum. Bu, tüm bölge için bir tehdit. Hepimiz biliyoruz ki bu tehdit, sadece İran ile sınırlı değil. Tüm bölgeye yönelik. Bu nedenle bölgemizdeki herkes saldırganlığı durdurmak için çok istekli, ilgili ve kararlı." değerlendirmesinde bulundu.Bahreini, ABD'nin bu süreçteki pozisyonunu ve eylemlerini takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Askeri güçlerimiz ve ilgili makamlarımız durumu izliyor. Diğer tarafın pozisyonları ve eylemleri hakkında kendi değerlendirmeleri var ve vardıkları her sonuca göre tepki gösterecekler. Nasıl tepki vereceklerine karar vermek askeri güçlerimizin yetkisinde ancak kesin olan bir şey var ki tepkilerinde çok kararlı ve çok güçlü olacaklar. Tepkiler etkili ve yerinde olacak."İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun orta derecede olduğu, diğerlerinin de şarapnel veya patlamanın etkisiyle ya da sığınaklara giderken yaralandığı ifade edildi.Öte yandan İsrail ordusu, sabahki misillemede İran'ın 30 civarında füze attığının tahmin edildiğini kaydetti.İran, ABD'nin İsrail'in sürdürdüğü saldırılara katılması durumuna ilişkin açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşı savunmaya hazır olduklarını "tüm seçenekler masada" ifadesiyle açıkladı.Garibabadi, "ABD, Siyonist rejim lehine aktif olarak sahaya girmek isterse, İran saldırganlara ders vermek ve ulusal güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için elindeki tüm araçları kullanmak zorunda kalacaktır. Doğal olarak, askeri yetkililerimiz gerekli tüm seçenekleri masaya yatırmış durumdadır" dedi.İran’ın 8 yıl süren İran-Irak Savaşı’nda tüm Batı desteğine rağmen Saddam Hüseyin’e karşı direndiğini hatırlatan Garibabadi, "O zaman nasıl kazandıysak şimdi de ülkemizi savunacak güce sahibiz. Saldırıya uğradığımızda sadece savunmayla yetinmeyiz, gerektiğinde saldırıyla da karşılık veririz. Bu sadece İran’ın değil, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini ilgilendirir. ABD’nin savaşa girmesi herkesi ateşin içine çeker. Bu, sadece İran’a değil, yarın başka ülkelere de saldırabilecek bir rejimin pervasızlığıdır" ifadelerini kullandı.İran'ın misillemesi sonrası İsrail Savunma Bakanı Katz açıklamalarda bulundu. X hesabından paylaşımda bulunan Katz, "Başbakan ve ben, İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve rejimini zayıflatmak amacıyla, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne İran'daki stratejik hedeflere ve Tahran'daki hükümet hedeflerine yönelik saldırıların yoğunluğunu artırma talimatı verdik" dedi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın son saldırısına ilişkin bilgi verdi.Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 39 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara isabet ettiği bildirilmişti.İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında İran'da bugüne kadar en az 639 kişinin öldüğü, 1329 kişinin yaralandığı öne sürüldü.Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.İran'ın saldırısında bir hastane ve borsa binasına füze isabet etti.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti. Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerlerin isabet aldığını bildirdi.İran İsrail'in nükleer tesise düzenlediği saldırıya misilleme yaparak ülkeyi çok sayıda balistik füzeyle vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.İsrail ordusu, İran'a ait Arak Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. Bölgeye hava saldırısı düzenleyen İsrail'in vurduğu noktalardan patlama sesleri yükseldi.ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Durum Odası’nda Orta Doğu hakkında istihbarat brifingi alacak.İsrail, İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail ayrınca 'Arak Nükleer Tesisini boşaltın' uyarısını yaptı.Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırı düzenlenen yerler arasında füze üretim tesisleri ve uranyum zenginleştirme ile ilgili tesislerin bulunduğu kaydedildi.İran'dan misilleme saldırı yapıldı.Rusya Devlet Başkanı Putin “Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak. İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." dedi.ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yaptı.Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum." şeklinde net bir ifade kullandı.Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız." dedi.