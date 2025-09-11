Orta Doğu'da sular durulmuyor: Katar'dan İsrail'e bölgesel misilleme açıklaması

Katar başbakanı çarşamba günü ABD merkezli CNN ile yaptığı özel röportajda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi ve İsrail'in Doha'da Hamas liderlerine suikast girişimini “barbarca” olarak nitelendirdi.





‘MEDENİ İNSANLARLA İŞ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK’

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, CNN'den Becky Anderson'a “Medeni insanlarla iş yaptığımızı düşünüyorduk” dedi.





“Biz başkalarıyla medeni şekilde ilgileniyoruz. Ve (Netanyahu'nun) yaptığı eylem barbarca bir eylem.”





İSRAİL’E KARŞI BÖLGESEL TEPKİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Al-Thani, Katar'ın İsrail'in Doha'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısına “toplu bir yanıt” verilmesinin görüşüldüğünü söyledi.





“Bölgeden bir yanıt gelecek. Bu yanıt şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare ve görüşme aşamasında.”





Al-Thani, önümüzdeki günlerde Doha'da bir Arap-İslam zirvesi düzenleneceğini ve katılımcıların bu zirvede bir eylem planı belirleyeceklerini belirtti.





Başbakan, “Bölgeden toplu bir tepki gelmesi gerekiyor” dedi ve “İsrail'in bu zorbalığına devam etmesini engelleyecek anlamlı bir adım atılmasını umuyoruz” diye ekledi.





REHİNELERE DAİR UMUTLAR YOK OLDU

Al-Thani, İsrail'in salı günü Doha'ya düzenlediği saldırının Gazze'de kalan rehineler için “her türlü umudu yok ettiğini” düşündüğünü ekledi.





“Saldırının olduğu sabah rehinelerin ailelerinden biriyle görüşüyordum. Onlar bu (ateşkes) arabuluculuğuna güveniyorlar, başka umutları yok. Netanyahu'nun dün yaptığı şey, o rehineler için tüm umutları yok etmekti.”





‘DEVLET TERÖRÜ’

Doha'daki saldırının “devlet terörü”nden başka bir şey olmadığını söyleyen Katar Başbakanı, salı günü düzenlediği basın toplantısında da aynı terimi kullanmış ve İsrail'in eylemlerini sert bir şekilde eleştirmişti.





“Böyle bir eylemden ne kadar öfkelendiğimizi ifade edecek kelime bulamıyorum. ... Bu devlet terörü. İhanete uğradık.”





Al-Thani, Salı günü İsrail'in Doha'daki grup liderlerini hedef alan saldırısının ardından Hamas'ın baş müzakerecisi Khalil Al-Hayya'nın akıbetini açıklamadı. Baş müzakerecinin nerede olduğu sorusuna Al-Thani, “Şu ana kadar resmi bir açıklama yok” dedi. Ancak Hamas Al-Hayya'nın saldırıdan sağ olarak kurtulduğunu açıkladı.





Al-Thani, saldırıda 22 yaşındaki Katarlı bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.





“Başka kayıp olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Kritik durumda olan Katarlılar var” diye ekledi.





‘KATAR ARABULUCULUĞU YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR’

Al-Thani, İsrail Doha'ya saldırmasaydı Hamas'ın ABD'nin son ateşkes ilkelerine nasıl tepki vereceğini tahmin edemediğini, ancak İsrail ve Hamas'ın ateşkes sağlamak için “fırsatlarını tüketeceklerini” düşündüğünü söyledi. Katar arabuluculuğu “yeniden değerlendiriyor”





‘NETANYAHU ZAMANIMIZI HARCADI’

Saldırıdan kısa bir süre sonra Al-Thani, gazetecilere Katar'ın arabuluculuk çabalarından vazgeçmeyeceğini söylemişti. Ancak başbakan çarşamba günü yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Katar'ın başkentinde Hamas liderliğini hedef alarak “istikrar ve barış için her türlü şansı baltaladığını” söyledi.





Al-Thani, “Son birkaç haftadır tüm süreci yeniden düşünüyordum, Netanyahu sadece zamanımızı boşa harcıyordu” dedi.





“Hiçbir konuda ciddi değildi” diye ekleyen Al-Thani, son görüşmeleri “anlamsız” olarak nitelendirdi.





Bu hafta sonu, ABD Gazze için yeni ateşkes şartları önerdi. Trump, İsrail'in şartlarını kabul ettiğini ve “Hamas'ın da kabul etme zamanının geldiğini” söyledi.





Bu görüşmeye aşina bir yetkiliye göre, Katar başbakanı Doha'da düzenlenen bir toplantıda Hamas'a bu öneriye “olumlu yanıt vermesi” için baskı yaptı.