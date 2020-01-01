Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor

İran öncüsünün medya büronundan yapılan izaha göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb'in doğum sene dönümü vesilesiyle başşehir Tahran'daki ikametgâhında tertip eden bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri 'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne tertip ettiği saldırıya değindi.







Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta." değerlendirmesinde bulundu.





SALDIRIYI KINADI





Ayetullah Ali Hamaney, "Ben, İran halkı ve hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.





Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırının hemen peşinden İran'ı açıkça tehdit eden Trump'a cevap veren Hamaney, "Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız zira bu mevzu İran'la alakalı değil. İkincisi ise şayet siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine sebep olduğunu anlardınız." ifadelerini kullandı. Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." dedi.





AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN HİZBULLAH TUGAYLARINA YÖNELİK SALDIRISI





İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesindeki ortak yönetim güçlerine saldırı tertip etmiş, saldırıda 1 ABD yurttaşı yaşamını yitirmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, mevzubahis örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.





Irak Savunma Bakanlığı da örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine Amerika Birleşik Devletleri tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sıhhat Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine tertip eden saldırıda 28 kişinin can verdiğini, 48 kişinin yaralandığını izah etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını nümayiş yapmak isteyen onlarca kişi, bir gün önce sabah saatlerinde Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.





Olayların hemen peşinden Twitter hesabından izah yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak rastgele bir saldırıdan İran'ı mesul tutacağını kaydederek, "O vaziyette çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir ikaz değil, tehdittir." açıklamasını yapmıştı.