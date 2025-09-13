Orta gelirliler de dışarıda yiyemiyor: Yeme içme sektörü isyanda

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre toplantıda konuşan Komite Başkanı Ebru Koralı, yurt dışı fiyatlarıyla yapılan karşılaştırmalar sonucu faturanın sektöre kesildiğini belirtti. Ancak Koralı, bu duruma gelinmesine sebep olan arka planın sorgulanmadığını ifade etti. Koralı, işletme maliyetlerindeki fahiş artışlara örnekler verdi: “Geçen sene 300 bin TL olan maç yayınları bu sene 3 milyon TL’ye çıktı. Elektriğe 10 bin TL ödeyen şu an 110 bin TL ödüyor. Çalışanlarımızın maaşları da katlandı. Tüm bunlara rağmen biz artan maliyetlerin ancak yarısını fiyatlarımıza yansıtabiliyoruz.”









VERİLER DE YÜKSEK MALİYETLERİ DOĞRULUYOR





‘ORTA GELİRLİ AİLENİN DIŞARIDA YİYECEK YERİ KALMADI’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi, düzenlediği basın toplantısında sektörün yaşadığı zorluklara ve artan maliyetlere dikkat çekti. Komite üyeleri, yüksek fiyatların tek sorumlusu olarak gösterilmelerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve asıl nedenin katlanan giderler olduğunu vurguladı.Komite temsilcileri, sektörün en büyük sorunlarından birinin “pahalılık algısı” olduğunu söyledi. “Herkes yemek fiyatlarını konuşuyor ama biz bu yemekleri masaya getirene kadar karşı karşıya kaldığımız maliyet artışlarını kimse sorgulamıyor” diyen yetkililer, haksız yere suçlandıklarını dile getirdi. Amaçlarının kâr etmekten çok hayatta kalmak olduğunu belirten sektör temsilcileri, şu an işletmelerin %20’sinin iş yapamadığını ancak kapanma maliyetleri yüzünden faaliyetlerine son veremeyip âtıl durumda kaldığını ifade ettiler.Toplantıda sunulan veriler, restoranların yaşadığı maliyet artışlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında lokanta ve otellerdeki yıllık enflasyon %33,96 olarak gerçekleşti.Ayrıca, son beş yıldaki temel gider kalemlerindeki artış oranları da dikkat çekici.Asgari ücret, 2020 Ağustos’tan 2025 Mart’a kadar %682 artışla 2.825 TL’den 22.104 TL’ye çıktı.Dana kıyma, %1329 artışla 600 TL’ye yükselerek en çok değer kazanan ürün oldu.Benzer şekilde, kuzu but %1018, bonfile %873, ekmek %757 ve yumurta %900 oranında zamlandı.Komite üyesi Yücel Özlap, toplumdaki harcama gücü uçurumuna da değindi. “Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bu zengin yeni Türkiye’nin çocukları” diyen Özlap, orta gelirli ailelerin makul fiyatlı yemek yiyebilecekleri yerlerin kalmadığını vurguladı. Bu durumun, emekliler ve orta gelirli vatandaşların yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çekti.