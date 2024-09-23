Ortadoğu ateş çemberi: İsrail Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor

Lübnan'da geçtiğimiz hafta önce çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılması, sonrasında da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarına Lübnan'dan da karşılık geldi. Bunun üzerine İsrail Beyrut başta olmak üzere ülkeye saldırılarını artırdı. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaparak, söz konusu yapıları yıkacaklarını söyledi.







Hürriyet'in aktardığına göre İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, sınır köylerindeki Lübnanlı sivillere "Lübnan'daki köylerin tüm sakinlerine sesleniyorum, yakın gelecekte Lübnan'daki hedeflerini vuracağız. Hizbullah'ın silah sakladığı mülklerin yakınında veya evlerin içinde bulunan herkesi derhal uzaklaşmaya çağırıyoruz" tehdidinde bulundu.





LÜBNAN'A BOMBARDIMAN

Ardından İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Güneydeki Nebatiye vilayetinde 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlenirken, bölgede bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.





İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığını bildirdi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.





'KARA HAREKATI' SİNYALİ



İsrail'in sivillere tahliye çağrısı yapması Lübnan'a yönelik kara harekatı iddialarını da güçlendirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari "Şu anda sadece hava harekâtına odaklanıyoruz" dese de İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gershon HaCohen, ordunun Lübnan'a karadan girebileceğini söyledi. Hagari'nin, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve karşılıklı saldırılar sebebiyle tahliye edilen kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için "ne gerekirse yapacaklarını" söylemesi de Batı medyasında "kara harekatı" sinyali olarak algılandı.