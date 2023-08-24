Ortadoğu’da dengeler değişiyor: Güçlü ülkeler BRICS üyeliğine kabul edildi

Ramaphosa, Arjantin, Mısır, İran, Suudi Arabia, Etiyopya ve Birleşik Arab Emirlikleri’nin 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla BRICS’in tam üyeliğine davet edildiğini belirtti.







Güney Afrika ile güçlü ilişkileri olan İran uzun zamandır BRICS üyeliği için lobi yapıyordu. Saudi Arabistan ise petrollerinin büyük kısmını Çin’e ihraç etmeye başladığı için BRICS’e ilgi duyuyordu. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Amerika ve Batı’nın Ortadoğu’da azalan gücünden dolayı BRICS ülkelerine yaklaştılar.





Güney Afrika radyosunda Türkiye’nin de resmi olarak BRİCS’e başvurduğu iddia edildi.

Yaklaşık iki bin gazetecinin takip ettiği medya konferansında BRICS liderleri teker teker medya bildirilerini okudular ve yeni üyelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.





Rusya lideri Putin bu sabahki BRICS Afrika Desteği ve BRICS Siyasi Partiler Artı Diyaloğu oturumunda şunları söyledi, “BRICS hiç bir kuruluşla rekabet etmiyor ama yeni bir bağımsız, yükselen dünyayı temsil ediyor. Halihazırda yeni bir koloniyel dünyada yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dünya düzeni herkesi tehdit ediyor. BRICS ülkeleri çok taraflı bir dünya düzeni kuruyor…”





Medyaya yansıyan bilgilere göre Çin, Pakistan’ın da BRICS’e kabul edilmesi için büyük baskı yaptı ama Hindistan lideri Narendra Modi Pakistan’ın üye olmasını engelledi. Modi, Afrika Birliği’nin G-20’ye üye olmasını teklif etti.





Çin lideri Xi Jinping konuşmasında şunları söyledi, “Çin, her zaman gelişmekte ülkelerin yanında olacaktır. Dünya ülkeleri BM 2033 kalkınma hedeflerine yoğunlaşmalı. Afrika’da 200’den fazla kalkınma programını sürdürüyoruz. Yeşil enerji ve yeni endüstriyel kalkınma yöntemleri üzerinde duruyoruz. Çin Afrika’nın dostudur. Son 10 yılda Afrika’da 6 bin km demiryolu ve 6 bin km karayolu inşa ettik…Ve Afrika ile bir çok teknoloji anlaşmaları imzaladık.”





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterresise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin BM kalkınma hedeflerini sekteye uğrattığını ifade etti. Şu andaki dünya düzeninin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra koloniyel güçlerin etkisinde inşa edildiği için özellikle Afrika’nın uluslararası kuruluşlarda yeterince temsil edilmediğini belirten Guterres, çok kutuplu yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunu ifade etti.





Çoğunlu Afrika ülkelerinden yaklaşık 70 ülke lideri gün boyunca konuşma yapıyorlar. İran lideri İbrahim Raisi zirvede dikkat çeken isimlerden.





Türkmen Terzi - Güney Afrika