Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu toz duman: İsrail Lübnan'a kara operasyonuna hazırlanıyor /29 Eylül 2024 10:31

Ortadoğu toz duman: İsrail Lübnan'a kara operasyonuna hazırlanıyor

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünün ardından kuzey sınırına asker konuşlandıran İsrail'in, Lübnan'a küçük çaplı bir kara operasyonu başlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'taki saldırıda öldürülmesinin ardından, İsrail'in Lübnan'a küçük çaplı bir kara operasyonu başlatmaya hazırlandığı ileri sürüldü. ABC News'a konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in henüz kara operasyonu başlatma konusunda karar vermediğini ancak buna hazır olduğunu bildirdi. Kaynaklar, İsrail'den Lübnan'a bir kara kara harekatı başlatılması halinde ise bunun kapsamının 'sınırlı' olacağını dile getirdi.

ABD'li yetkililer, kara operasyonu iddiasını sınırdaki hareketliliğe bağladı. İsrail, Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının ardından Lübnan sınırına asker konuşlandırdı.

NYT: DAKİKALAR İÇİNDE 80'DEN FAZLA BOMBA ATILDI

New York Times'a (NYT) konuşan İsrailli savunma yetkilileri, Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısında dakikalar içinde Beyrut'a 80'den fazla bomba atıldığını bildirmişti. Ancak, kullanılan mühimmat türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Beyrut'a düzenlenen saldırının ardından İsrail ordusunun 28 Eylül'de yayınladığı videoda, saldırıda yer alan savaş uçaklarının taşıdığı bombalara yer verilmişti. ABD ordusundan eski yetkili ve patlayıcı madde imha uzmanı Trevor Ball’a göre görüntülerde, Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ile donatılmış ABD yapımı BLU-109 da dahil olmak üzere en az 15 bomba taşıyan sekiz savaş uçağı yer alıyordu.
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