Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu'da büyük soru: Hamas'ın yeni lideri Sinvar da mı öldü? /22 Eylül 2024 23:36

Ortadoğu'da büyük soru: Hamas'ın yeni lideri Sinvar da mı öldü?

Suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilen Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da son saldırılarda öldüğü öne sürüldü. İsrail yönetimi 'araştırıyoruz' açıklaması yaptı.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni töreni için gittiği Tahran'da İsrail’in suikastıyla ölen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine 6 Ağustos'ta seçilen Yahya Sinvar’ın Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı ifade edildi.

Haberde İsrail güvenlik teşkilatının “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.
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