Ortadoğu'da savaş 5. gününde! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

'ŞADIMANİ'Yİ ÖLDÜRDÜK'

Günün en kritik gelişmesi, İsrail'in İran ordusunun bir numaralı ismi Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü duyurması oldu. İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybetmesinin ardından, Tümgeneral Emir Hatemi İran Genelkurmay Başkanı olarak, Ali Şadımani de Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı olarak atanmıştı. Şadımani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e en yakın isimlerden biriydi.





İşte İsrail-İran arasında dakika dakika yaşananlar...









20.03 İRAN'DAN İSRAİL'E 10'UNCU DALGA SALDIRI





18.16 İSRAİL'DE BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Basın Ofisi, saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını açıkladı. Başvuruların 15 bin 861’inin yapısal hasar, 1272’sinin araç, 1633’ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.









16.50 'İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU' ÇAĞRISI





16.24 UAEA: İSRAİL'İN SALDIRDIĞI NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NDE HASAR





16.15 PATLAMADA YAYINDA OLAN SPİKERİN POSTERİ MEYDANA ASILDI





14.26 TAHRAN'IN KUZEYİNE SALDIRI





13.10 İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI





12.38 'MERKEZ ŞU AN YANIYOR'





12.00 TRUMP'TAN 'MÜZAKERE' AÇIKLAMASI





11.35 İSRAİL'İN TELEVİZYON SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ





11.25 İRAN'DA TÜM DOKTORLARA ÇAĞRI





11.15 21 ÜLKEDEN ORTAK ÇAĞRI





11.10 İRAN BASINI: MOSSAD KARARGAHI VURULDU





10.35 İSRAİL: 30 İHA'YI ENGELLEDİK





10.08 İSRAİL: İRANLI TÜMGENERAL ŞADIMANİ'Yİ ÖLDÜRDÜK

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.





Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, 13 Haziran'da, İsrail'in İran'a saldırısını bölgedeki durumu tırmandırdığı gerekçesiyle "şiddetle kınadığını" bildirmişti.





Açıklamada, kendi imkanlarıyla Tahran'dan ayrılabilecek durumda olan tüm Hindistan vatandaşlarına, şehir dışındaki daha güvenli bölgelere gitmeleri tavsiye edildi.









08.55 İRAN YENİDEN SALDIRIYA BAŞLADI

Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.





Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.









03.22 TRUMP'TAN ACİL TOPLANTI TALİMATI





02.35 TRUMP ZİRVEYİ YARIDA BIRAKTI

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.









02.20 NETANYAHU'DAN 'AYAKLANMA' ÇAĞRISI





01.47 TRUMP'TAN 'TAHRAN' MESAJI





01.16 İNGİLTERE'DEN BÜYÜKELÇİLİK KARARI

İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı öncesi Tahran Büyükelçiliğinde çalışanların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını bildirmişti.





Öte yandan, TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.









00.40 İRAN'DAN BMGK'YA ÇAĞRI





00.36 İRAN FÜZE SALDIRISINA BAŞLADI

Sirenlerin çaldığı İsrail'de, ordudan vatandaşlara, 'Sığınaklara gidin' uyarısı yapıldı.





İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.Ardından İran ordusu da İsrail'e misilleme saldırılara başladı. İsrail'e balistik füzelerle yapılan misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Son olarak Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia etti. Netanyahu, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. İran ise İsrail'e gece boyunca aralıksız füze atacağını duyurdu.İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail’e karşı saldırıları şiddetlendireceklerini belirtti."Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10’uncu dalgasını başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran'dan İsrail’e balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıklayarak, halka sığınaklara girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verdi.İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar ya da yaralanma rapor edilmediğini açıkladı.İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran’ın cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlattığı misilleme saldırılarında 400'den fazla balistik füzeyle yüzlerce insansız hava aracının (İHA) İsrail’e gönderildiği aktarıldı.Açıklamada, saldırılar sonucu 24 İsraillinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır 600'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail’e 35 füzenin isabet ettiği belirtilirken, bu füzelerin düştüğü noktalara ilişkin detay verilmedi. Öte yandan saldırılar nedeniyle İsrail'de 2 bin 700'den fazla kişinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.'Nükleer' Savaş 5. Gününde! İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı - Resim : 1İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e kısa süre önce füzeler fırlatıldığını duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve savunma sistemlerin füzeleri önlemek için çalıştığı belirtildi.Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği ve füzeleri önleme faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı. Alarm verildiğinde halkın sığınaklara gitmesi çağrısında bulunuldu.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran ile savaş yoğunlaşırken AB'nin İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi. Albares "AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı. Bu savaş devam ederken İsrail'e silah satmak yerine silah ambargosu uygulamalıyız" diye konuştu.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirildi.İsrail'in saldırısı sırasında canlı yayında hedef alınan İran devlet televizyonu spikeri Sahar Emami, ülkede "kahraman" ilan edildi. Emami’nin fotoğrafının yer aldığı dev afiş, başkent Tahran’daki Veliasr Meydanı’na asıldı.İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zafargandi, yaklaşık bin 800 kişinin yaralandığını bildirdi. Zafargandi ayrıca, Tahran’ın kuzeyindeki Kudüs Meydanı’na yönelik dün yapılan saldırıda, 59 kişinin yaralandığını, 12 kişinin ise aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini belirtti ve ölenler arasında bir hamile kadının da bulunduğunu ekledi.İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününe girerken İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesi yeniden duyuldu.Tahran’ın kuzeyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Enderzgu Bulvarını vurdu. Saldırıdan sonra bölgeden duman yükseldiği görüldü.İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası başladı. Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi.İran basını, MOSSAD karargahının vurulduğunu yazmıştı. Resmi açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapıldı. Açıklamada İsrail ordusuna ait İstihbarat Birimi Aman (AMAN) ve MOSSAD karargahının vurulduğu ifade edildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "MOSSAD Karargahı yanıyor" dedi. Açıklama, İran Devlet Radyosu'ndan duyuruldu, tekbirlerle kutlandı. İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmediTrump, çatışmaları sonlandırma hakkında “İran ile müzakere havasında değilim” ifadelerini kullandı.İsrail’in canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB'in Tahran'daki ofisine yönelik saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.İsrail dün akşam saatlerinde İran'ın devlet yayın kuruluşu İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki ofisini canlı yayın sırasında vurdu. Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. İran kaynakları, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Televizyon kanalı açıklamasında, "İsrail saldırısında 3 televizyon çalışanı öldü, birçok kişi yaralandı" denildi.Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti.İran'da tüm doktorlar göreve çağrıldı.Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın da bulunduğu 21 ülke, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarını kınayan ortak bildiri yayımladı. Bildiride, saldırıların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu vurgulandı, taraflara "derhal gerilimi düşürme ve ateşkes" çağrısı yapıldı.İran basınında yer alan habere göre, İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı Mossad Karargahı'nın vurulduğu bildirildi.İran devlet televizyonu, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari'nin İsrail'e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamasını yayımladı. Haydari, “Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak” dedi.İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini öne sürdü.Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail'e İran'dan gönderildiği düşünülen 30 İHA'nın engellendiği aktarıldı.İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.İran'dan atıldığı öne sürülen İHA'lardan birinin İsrail helikopteri tarafından imha edildiği görüntüler de ayrıca paylaşıldı.İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, son çatışmalar üzerine İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulundu.İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanışı sürerken, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İvaya ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Gerilimin Orta Doğu'da yayılacağı endişesini paylaşan İvaya, taraflara itidal çağrısında bulundu.Erakçi de İran'ın pozisyonu ve çabaları konusunda Bakan İvaya'yı bilgilendirirken, iki bakan Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda mutabık kaldı.Hindistan, İran'daki vatandaşlarına başkent Tahran dışındaki güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki vatandaşlarını uyardı.İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.ABD Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı.Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden, bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir." denildi.Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor." ifadesine yer verildi.İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini ileri sürdü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı. İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döneceğini duyurdu.Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak." ifadelerini kullandı.İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti.Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'daki muhaliflere seslenerek, "İran yeniden büyük olabilir." dedi.İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı.İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."G7 Liderler Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran'ın füze ve dron saldırısıyla karşılık vermesi üzerine İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışanların aileleri, önlem amacıyla geçici olarak ülkeden çıkarıldı. Büyükelçilik ve konsolosluk temel görevlerini yapmayı sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.Açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz misyonlarına bilgi vererek ülkede bulunduklarını bildirme çağrısı yapıldı ve İsrail hava sahasının kapalı olduğu, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı hatırlatıldı.Ancak karayoluyla ülkenin terk edilebileceği kaydedilen açıklamada, Ürdün ve Mısır sınırlarındaki kara sınır kapılarının açılış-kapanış saatleri paylaşıldı.Açıklamada, "Ürdün ve Mısır'la kara sınır kapıları açık ancak herhangi bir uyarı yapılmadan kapanabilir ve saatleri değişebilir. Yola çıkmadan önce seyahat etmek istediğiniz komşu ülkelerin ikazlarını kontrol edin." uyarısı yer aldı.İsrail'in İran'a hava saldırıları düzenlemesi ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından İngiliz Dışişleri, İsrail ve işgal altındaki topraklara seyahat edilmemesi uyarısında bulunmuştu.İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.İsrail polisinden yapılan açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda ihbar üzerine polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi.Açıklamada, ekipmanlarına el konulan gazetecilerin ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.ABD Başkanı Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz." değerlendirmesini yaptı.Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti."İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar." diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in saldırılarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeni bir mektup gönderdiklerini açıkladı.Said İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, İsrail'in geçen hafta İran'a başlattığı saldırıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.İravani, "Bugün, Genel Sekreter'e (Antonio Guterres) ve Konsey'e (BMGK) acil talebimizi yineleyen bir mektup daha gönderdik. Güvenlik Konseyi'ni bu saldırganlık eylemini kınamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı."İsrail'in cerrahi saldırı iddiaları yanlış ve yanıltıcıdır." diyen İravani, Tel Aviv yönetiminin İran'daki sivil altyapıyı hedef alan "yasa dışı ve ayrım gözetmeyen" saldırılar başlattığını, sivilleri öldürdüğünü, evleri, hastaneleri ve diğer sivil altyapılar tahrip ettiğini söyledi.İravani, İsrail uçaklarının çok sayıda İran şehrinde yoğun nüfuslu sivil bölgeleri "kasıtlı olarak" hedef aldığını, şimdiye kadar bu saldırılarda, 1480 kişinin öldüğünü veya yaralandığı, hayatını kaybedenlerin en az 224'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.İran'ın, bu "barbarca saldırı ve saldırganlığa" karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan İravani, Tahran'ın İsrail'e karşı misillemelerinin "savunmacı, hedef odaklı ve orantılı" olduğunu savundu.ABD'nin silah, istihbarat ve siyasi desteği olmayan İsrail'in bu saldırıları gerçekleştiremeyeceğinin altını çizen İravani, "ABD, bu yasa dışı eylemin sorumluluğunu paylaşacaktır." dedi.İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi. İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.