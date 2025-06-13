Ortadoğu'da savaş: İsrail İran'ın başkenti Tahran'ı vurdu

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından yapılan saldırılar sebebiyle patlamalar meydana geldi.





Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve çok sayıda bilim insanının öldüğü belirtildi.





ABD Devlet Başkanı Donald Trump, saldırılar sonrası acil kabine toplantısı düzenledi.





İSRAİL İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

Halktv'nin haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz Cuma sabahı İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırı düzenlediklerini ve İran'dan olası bir misilleme ihtimali nedeniyle ulusal olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.





İRAN: İSRAİL NATANZ NÜKLEER TESİSİ'Nİ VURDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerini ve İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.





İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.





İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü açıklandı.





Selami'nin yanısıra saldırılarda çok sayıda bilim insanının da öldüğü belirtildi.





NETANYAHU: İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ KALBİNİ HEDEF ALDIK

Tahran'a düzenledikleri saldırılar hakkında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programının kalbini hedef aldıklarını belirtti.





Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.





İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.





Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.





HUMEYNİ HAVA LİMANI'NDA SİVİL UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında uçuşların askıya alındığı açıklandı.





IRAK, HAVA SAHASINI TÜM UÇUŞLARA KAPATTI

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.





Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.





ABD'DEN 'SALDIRILARDA HERHANGİ BİR ROLÜMÜZ YOK' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından acil bir kabine toplantısı kararı verdiği duyuruldu.





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıya dair açıklama yaptı.





Saldırılarda herhangi bir rollerinin olmadığını vurgulayan Rubio, önceliklerinin bölgedeki ABD üslerini korumak olduğunu ifade etti.