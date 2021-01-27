Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu'da savaş sinyalleri /27 Ocak 2021 22:57

Ortadoğu'da savaş sinyalleri

İsrail'de orduya İran'daki nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için hazır olma talimatı verildiği belirtilirken bu adıma karşı İran tarafından ise "Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz" şeklinde bir açıklama geldiği ifade edildi.

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İran, İsrail'in Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için orduya hazır olma talimatı vermesine Tel Aviv ve Hayfa'yı vuracağı tehdidiyle karşılık verdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in tehditlerini "psikolojik savaş" veya "yanılgı" olarak değerlendirdiklerini ifade ederek ederek, "Onların en küçük hatasında hem İran'a saldırı için hazırladıkları füze üslerini vururuz hem de mümkün olan en kısa sürede Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz" dedi.

İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu söyleyen Şikarçi, "Bunu siyonist rejim için değil tüm dünya için söylüyoruz. Hem Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasında hem de İran'ın savunma doktrininde nükleer silah üretmek, edinmek ya da kullanmak diye bir kategorimiz bulunmuyor" diye konuştu.

Şikarçi, "İran'ı ve topraklarını etkin bir şekilde savunacak güce sahibiz" ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, dün bir konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.
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