Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu'da sıcak gelişme /10 Eylül 2021 22:02

Ortadoğu'da sıcak gelişme

Lübnan'da aylardır devam eden siyasi kriz nedeniyle kurulamayan hükümet konusunda yeni bir adım atıldığı belirtildi. Mişel Avn'ın, milyarder iş insanı Necip Mikati'nin kabinesine onay verdiği ifade edildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Lübnan'da 13 ay süren siyasi kriz aşıldı ve sonunda yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, milyarder iş insanı Necip Mikati'nin kabinesine onay verdi.

Necip Mikati, Said Hariri'nin kurduğu hükümetin Avn tarafından kabul edilmemesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Mikati, "Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kuruluşlarla temasa geçeceğim" dedi.

Kabinesinin tüm Lübnanlıları temsil ettiğini vurgulayan Mikati, "Arap dünyasına ihtiyacımız var ve Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan'ın yeniden kalkınmasını umuyoruz" diye konuştu.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de Başbakan Hassan Diyab ve bakanlar istifa etmişlerdi.

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Ülkenin para birimi Lübnan Lirası, son iki yılda yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.

Benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar var.

Ülkede ayrıca büyük bir elektrik sıkıntısı yaşanıyor, halk eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.
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