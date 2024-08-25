Ortadoğu'da sıcak saatler: İsrail Lübnan'ı, Hizbullah İsrail'i vurdu

NETANYAHU GÜVELİK KABİNESİNİ TOPLADI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'de topladı.

"320 FÜZEYLE 11 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Saldırılara ilişkin Hizbullah'tan ilk açıklama geldi.

İSRAİL'İN VURDUĞU ARAÇTA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan delet medyasının güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre İsrail'in güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

NETANYAHU: KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA VERİRİZ

Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığında olduğunu açıklayarak, Lübnan'a önleyici saldırı başlattığını duyurdu.İsrail ordusunun (IDF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” denildi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.Ordu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere "derhal" bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.IDF, Hizbullah'ın İsrail topraklarına roketler ve füzeler atmaya hazırlandığını ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.Hizbullah'ın da İsrail saldırısına karşı roketler fırlatmaya başladığı, roketlerin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından önlendiği aktarıldı.İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 07:00 itibarıyla operasyonların normale döneceği kaydedildi.Açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi.Hizbullah, Şükür'ün öldürülmesine yönelik yanıtın biraz zaman alacağını belirttive şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı. 320 den fazla Katyuşa roketiyle İsrail'e ait 11 askeri nokta vuruldu."Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi.İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.Ordu sözcüsü Hagari, son yaptığı açıklamada, Hı·zbullah'ın daha çok ı·sraı·l'ı·n kuzeyı·nı· hedef almayı planladığını, ancak ı·sraı·l'ı·n merkezı·nde de bazı hedeflerı· olduğunu söyledı·.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi.Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı·l'ı·n İran ve bölgedekı· ortakları ı·le vekı·llerı· tarafından yapılabı·lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı· kararlılığını teyı·t ettı·" ifadeleri kullanıldı.Netanyahu, şöyle konuştu:“Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.”