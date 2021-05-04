Samanyolu Haber /Gündem / Ortadoğu'da sürpriz yakınlaşma: 'Riyad, bayramdan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açıyor ' /04 Mayıs 2021 08:41

Ortadoğu'da sürpriz yakınlaşma: 'Riyad, bayramdan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açıyor '

'Suudi Arabistan’dan bir heyet Esad’la görüştü' iddiası: 'Riyad, bayramdan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açacak'

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Suudi Arabistan’dan bir heyetin Şam’a gittiğini, Esad’la bir araya geldiğini öne süren Rai el Yavm gazetesi, iki tarafın ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştığını iddia etti. Habere göre, ilk adım olarak, Riyad, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açacak.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai el Yavm gazetesi, Suriye’de üst düzeyli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’dan bir heyetin bugün Şam’a gittiğini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştüğünü aktardı.

Suudi Arabistan istihbarat başkanı Halid el Humeydan’ın başkanlık ettiği heyetin Esad’la birlikte Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk’l de bir araya geldiği, her iki tarafın Ramazan Bayramı’ndan sonra daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmek için anlaştığı belirtildi.

İki ülke arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek için anlaşma sağlandığını bildiren kaynaklar, tarafların ilk adım olarak Suudi Arabistan’ın Şam Büyükelçiliği’ni açma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Suudi heyetin, Suriye’nin Arap Ligi’ne geri dönmesini ve ligin Cezayir’de yapılması planlanan zirveye katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediği de ifade edildi.

Haberde, büyükelçiliğin açılışına kimin katılacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı belirtilse de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Feysal Bin Farhan El-Suud’un açılışta yer alacağına dair bilgilerin olduğu aktarıldı.
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