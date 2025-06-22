Ortadoğu'da tansiyonu yükselten çağrı: 'Hürmüz Boğazı kapatılsın, saldırılar başlasın'

Muhafazakâr çizgisiyle bilinen Kayhan gazetesinin genel yayın yönetmeni ve daha önce kendisini Ayetullah Hamaney’in “temsilcisi” olarak tanımlayan Hüseyin Şeriatmedari, Telegram üzerinden yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:





“Amerika’nın Fordo nükleer tesisine yönelik saldırısının ardından sıra artık bizde. Hiçbir tereddüt ve gecikme olmaksızın, ilk adım olarak Bahreyn’de konuşlu Amerikan donanma filosuna füze saldırıları başlatmalı ve eşzamanlı olarak Hürmüz Boğazı’nı Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız gemilerine kapatmalıyız.”





HAMANEY'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, olağanüstü durumlarda genellikle halka hitaben bir açıklama yapması veya televizyondan canlı bir konuşma gerçekleştirmesi beklenir. Ancak Hamaney’in şu anda bir sığınakta bulunduğu, suikast riskine karşı tüm elektronik iletişiminin kesildiği ve kendisiyle iletişimin son derece sınırlı ve zor olduğu bildiriliyor.





Bu nedenle, Hamaney konuşana kadar İran’ın ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına vereceği kesin ve net yanıt belirsizliğini koruyor.





TAHRAN SEMALARINDA YOĞUN HAREKETLİLİK

CNN’in kıdemli uluslararası muhabiri Frederik Pleitgen, Tahran’dan bildirdiği haberde, gece boyunca hava hareketliliğinde “belirgin bir artış” olduğunu aktardı.





Pleitgen, “Gece saatlerinde birçok kez hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine tanıklık ettik. Hava savunma toplarından açılan yoğun ateşle gökyüzünde parlayan mermiler gördük. İran başkentinin üzerinde normalden çok daha fazla askeri hareketlilik vardı. Ancak kimse Trump’ın bu saldırı emrini vereceğini önceden bilmiyordu,” dedi.





TRUMP: MİSİLLEME OLURSA KARŞILIĞI AĞIR OLUR

Başkan Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasının ardından Truth Social üzerinden İran’a doğrudan tehdit içeren bir mesaj yayımladı:





“İRAN TARAFINDAN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE YÖNELİK HERHANGİ BİR MİSİLLEME, BU GECE GÖRÜLENİN ÇOK DAHA ÖTESİNDE BİR GÜÇLE KARŞILIK BULACAKTIR. TEŞEKKÜRLER! DONALD J. TRUMP, ABD BAŞKANI”