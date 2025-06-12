Ortadoğu'da yeni savaş mı? Hava üsleri yüksek alarma geçirildi!

ABD ile İran arasında İran'daki nükleer çalışmalar konusunda çıkan tartışmanın ardından gerilim tırmandı.





İran'dan gelen "Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini vururuz" açıklaması sonrası Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği’nin boşlatılması kararı alındığındığını açıkladı.





Karar hakkında konuşan Kelly "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada kararın bölge çatışma riskinin yüksek olması sebebiyle alındığı belirtildi.





ORTA DOĞU'DAKİ HAVA ÜSLERİ ALARMA GEÇTİ

Gazeteci Scharo Maroof, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin yanı sıra BAE'deki El Dhafra hava üssü, hayati önem taşımayan personeli tahliye etmeye başladığını ve Katar'daki El Udeid hava üssü yüksek alarma geçirildiğini belirtti.





"GELİŞMEKTE OLAN GERGİNLİĞİ İZLİYORUZ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği belirtildi. Hegseth, Ortadoğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Orta Doğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" ifadelerini kullandı.





AP'nin haberine göre ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlandığı bildirildi.







