Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu'da yüksek gerilim: İsrail, Lübnan'ın misillemesine hazırlanıyor /20 Eylül 2024 11:58

Ortadoğu'da yüksek gerilim: İsrail, Lübnan'ın misillemesine hazırlanıyor

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı. Bu kapsamda yerleşim yerlerinde hareketliliğin azaltılması, toplu halde bulunmaktan kaçınılması, kapıların kontrol altında tutulması ve korunan bölgelerin yakınında kalınması istendi.

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Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla gerçekleşen iki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybedip binlerce kişinin de yaralanmasıyla bölgede panik artıyor. Saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen İsrail ordusu ise, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı.

Gerçek gündem'de yer alan habere göre ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların gölgesinde durum değerlendirmesi yapıldığı ve bir dizi güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.

NE OLMUŞTU?
Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
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