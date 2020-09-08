Ortadoğu'yu yakından ilgilendiren anlaşma Beyaz Saray'da imzalanacak

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı bildirildi.





Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, iki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydetti.





BAE ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in kardeşi Dışişleri Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın olmasının beklendiğini belirtti.





BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.