Evrensel'de yer alan habere göre suç örgütü lideri Sedat Peker, SADAT'a dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada 10 Ekim 2015'de Rize düzenlediği mitingde dile getirdiği "Oluk oluk kanlarını akıtacağız" tehdidi ve silahlanın çağrısı için "Ortak fikirdi. Haberdar değildik diyemezsiniz" dedi.





SADAT (Uluslararası Savunmak Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ) kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile arasındaki tartışmaya dair paylaşımlarda bulunan Peker, "Ülkede korku iklimi meydana getirmek için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.





SADAT'ın cihatçıları eğittiğini "Hepimiz biliyoruz ki sizin en büyük özelliğiniz radikal İslami terör örgütlerini eğitmeniz" ifadeleriyle aktaran Peker, "Ayrıca Akit yazarı Sabri Balaman içinizden biri. Benim de değer verdiğim biri. Kendisiyle görüşmelerimizin HTS kayıtları da ortadadır" dedi.





Peker arıca SADAT'ın örtülü ödenekten para çaldığı iddiasını öne sürdü.





SADAT’ın kurucusu Tanrıverdi, dün Peker’in açıklamalarıyla ilgili, “Külliyede görevli iken, milli ve manevi değerlerinizin yüksekliğini ileri sürerek, görüşme taleplerinde bulunmuştunuz. Taleplerinizi kabul etmememin, ne kadar isabetli olduğunu bugün daha iyi anlıyorum. Sizin gibi bir mafya elemanı ile benim ne alakam olabilir” demişti.