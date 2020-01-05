Ortaklık bozulunca...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ocak ayının sonunda yeni partisini ilan etmeye hazırlanan Ali Babacan'ı ihtiraslarının peşinde koşmakla itham etti.





Elitaş, "Yeni kurulan partiler ihtiyaçtan değil; kin, nefret ve ihtirastan doğuyor." dedi.





AKP'DEN AYRILINCA HEPSİ "MUHTERİS" İLAN EDİLDİ





AKP'den istifa ederek yeni parti kuranları eleştiren Elitaş, katıldığı televizyon programında, "AKP bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu kurulan partiler ihtiyaçtan değil ihtirastan, kin ve nefretten doğmuştur. Bu farkı görmek lazım." dedi.





İsim vermeden Davutoğlu ve Babacan'ı "muhteris" diye niteleyen Elitaş, "Kin ve nefret güdüsüyle yoğrulmuş sağduyuyu bir tarafa bırakmış bir kişinin ihtiraslarını gerçekleştirmek için gerçekten dost bildiğimiz arkadaşlarımızın o ihtiras sahibinin kurbanı olmamaları, onun maşası olmamalarını kendilerine tavsiye ediyorum." diye konuştu.





Elitaş, Milliyetçi Hareket Partisi ile tesis ettikleri Cumhur İttifakı'nın oylarının bütün anketlerde yüzde 50 ve üzerinde seyrettiğini iddi ederek, "Benim kanaatime göre yarın seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oyu en az yüzde 50'dir." dedi.

ANKETLERDE CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 42







Elitaş'ın oy oranına dair sözlerini yapılan anketler tekzip ediyor.





AKP'nin oy oranı yüzde 31-32 civarında, MHP'nin oyu ise yüzde 10-12 aralığında görünüyor.





MAK Danışmanlık tarafından yapılan son araştırmada AKP'nin oy oranı yüzde 32,2 çıkmıştı. Aynı ankette Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oyu ise 10,2 oldu.





Buna göre Cumhur İttifakı partilerinin oy toplamı yüzde 43'ün altında kalıyor.