Ortaköy'de kumpirden zehirlenerek ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Otelde anne Çiğdem B’nin, kızı Masal B’nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu

Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.’nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.’nin ise tedavisi sürüyor.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki otelde konakladığını, 11 Kasım’da Ortaköy’de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediğini belirledi.Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım’da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet ve Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.’nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Baba Servet B.’nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.