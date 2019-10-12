Ortalık bin anda karıştı!

Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer alan Ekvador’da tansiyon düşmüyor.
Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno’nun "kemer sıkma" politikasına karşı ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.
Moreno'nun açıklamalarını protesto gösterilerinde bazı caddeleri trafiğe kapatan göstericiler mağazaları ateşe verdi.
Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Gösterilerin ülke geneline yayıldığı ve göstericilerin hükümet geri atmadan geri çekilmeyeceği belirtiliyor.
---