Samanyolu Haber /Dünya / Ortalık bin anda karıştı! /12 Ekim 2019 22:42

Ortalık bin anda karıştı!

On binlerce kişi Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanının açıkladığı yeni zam ve vergileri protesto etmek için sokakta. Çok sayıda yaralı var.

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Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer alan Ekvador’da tansiyon düşmüyor. 

Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno’nun "kemer sıkma" politikasına karşı ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Moreno'nun açıklamalarını protesto gösterilerinde bazı caddeleri trafiğe kapatan göstericiler mağazaları ateşe verdi. 

Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor. 

Gösterilerin ülke geneline yayıldığı ve göstericilerin hükümet geri atmadan geri çekilmeyeceği belirtiliyor.

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