Ortalık bir anda karıştı!

Peru Kupası’nın çeyrek finalinde oynanan Deportivo Garcilaso-Deportivo Llacuabamba karşılaşmasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.







İlk maçı 2-0 kazanan Llacuabamba, deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kupada yarı finale adını yazdıran taraf oldu.





KONUK TAKIM BERABERLİK GOLÜNÜ ATINCA...





Konuk takım beraberlik golünü bulmasının ardından, ev sahibi takımın ısınan yedek futbolcuları yan hakeme tepki gösterdi.





Kupadan elenen Deportivo Garcilaso’nun yedek oyuncularının başlattığı gerginlik tribünlerden yabancı madde yağmasıyla daha da alevlendi. Ardından sahaya giren ev sahibi takımın antrenörü, orta hakeme tepki gösterdi.





Gerginlik sebebiyle oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra maç kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin son saniyesinde ise hakem ev sahibi ekipten bir futbolcuya kırmızı kart gösterip maçı bitirdi.





Karşılaşmanın sona ermesiyle saha bir anda karıştı. Deportivo Garcilaso’nun yedek kulübesinden koşarak sahaya giren bir antrenör hakeme top fırlattı.





Peru'da teknik direktör ve futbolcular hakeme saldırdı. Tribünler de karıştı. Hakemleri polis kurtardı.





FUTBOLCULAR DA HAKEME SALDIRDI





Hakeme saldırı sonrasında rakip kaleciye de tekme atan ev sahibi ekibin futbolcuları, hakeme yöneldi.





Taraftarların da sahaya girip rakip takım oyuncuları ve hakeme doğru saldırmasının ardından sahaya giren korumalı ve joplu polisler, hakemlerin etrafında kalkan olurken büyük bir felaketin de önüne geçmiş oldu.







Konuk takım Deportivo Llacuabamba kafilesi ise stadı normalde atları taşımak için kullanılan kamyonetin kasasında terk etmek mecburiyetinde kaldı.





Hakemlerin hafif yaralandığı kavga ile ilgili olarak Peru Futbol Federasyonu dışında polis de soruşturma başlattı.