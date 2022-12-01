Samanyolu Haber /Gündem / Ortalık sahte doktordan geçilmiyor: Bu sefer ambulansta yakalandı /01 Aralık 2022 14:26

Ortalık sahte doktordan geçilmiyor: Bu sefer ambulansta yakalandı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalı sıcaklığını korurken "Böylesi ancak Türkiye'de olur" dedirtecek cinsten bir haber daha geldi. Van'dan İstanbul'a hasta nakletmek üzere yola çıkan bir ambulansta görev yapan ve kendisini 'çocuk doktoru' olarak tanıtan Osman Ç'nin de sahte doktor olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.

Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç.'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

GÖZALTINA ALINDI
Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

TUTUKLANMIŞTI
Terkirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçeye gelerek çalışmalarına başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ortalık sahte doktordan geçilmiyor: Bu sefer ambulansta... Sonraki Haber >>

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:39