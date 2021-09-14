Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

ÖĞRENCİLERİ AZARLADI





"AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM, BEN KONUŞUYORUM BURADA"





Koronavirüs tedbirleriyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde, skandal bir olay yaşandı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın öğretmenin öğrencileri azarladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu:"Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın."