Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

ÖĞRENCİLERİ AZARLADI
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın öğretmenin öğrencileri azarladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
"AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM, BEN KONUŞUYORUM BURADA"
Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu:
"Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın."