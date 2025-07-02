Samanyolu Haber /Gündem / Ortaya çıktı: Muhammed Yakut'un ölmeden önceki son sözleri ne oldu? /02 Temmuz 2025 09:40

Ortaya çıktı: Muhammed Yakut'un ölmeden önceki son sözleri ne oldu?

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, Almanya’da cezaevinden tahliye edildiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakut’un son sözleri ise dikkat çekti.

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Hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan ve 2023 yılında kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut’un Almanya’da yaşamını yitirdi...

Gelecek Partisi Kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yakut’un dün sabaha karşı Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenazesinin adli tıpa götürüldüğü ifade edildi, ancak bu bilgiye dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON SÖZLERİ "DİNLENECEĞİM" OLMUŞ
Sözcü'de yer alan habere göre Yakut’un bir süredir hapiste olduğu, tahliyesinin ardından kaldığı otelde kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Otel odasında ölü bulunan Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği öğrenildi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği belirtildi.
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