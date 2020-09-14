"Oruç Reis geri çekilmedi, Avrupa'ya gidecek göçmenlere sınır açık"

Bakan Çavuşoğlu: "İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız." sözleriyle Ankara'nın duruşunu ortaya koydu.







NTV canlı yayınına katılan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yöneliktir. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor."





Yunanistan hükümeti, Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de geminin geri çekilmesini bir 'taviz' olarak nitelendirmişti.







AB'de Türkiye'ye yaptırım talebi







Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların birkaç ülke tarafından talep edildiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu." dedi.





Göçmenleri durdurmuyoruz, kararımız hala geçerli







Ayrıca Çavuşoğlu, "Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli." ifadesini kullandı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı." diye konuştu.