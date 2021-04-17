Samanyolu Haber /Gündem / Oruçta sigaranın zararları katlanıyor /17 Nisan 2021 16:18

Oruçta sigaranın zararları katlanıyor

Sağlık Bakanlığı oruç tutanlar için sigaranın zararları konusunda uyardı. Yapılan açıklamaya göre oruçla gün boyu sigaradan uzak duran vücut, iftarın ardından yaşadığı nikotin şoku ile beyin kanaması, inme ve kalk krizi gibi çok ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

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Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Ramazan ayında her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtti. 

Bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Covid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor."

"BIRAKILDIĞI ANDAN İTİBAREN VÜCUTTA OLUMLU BİR DEĞİŞİM BAŞLIYOR"

Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyacın da o kadar azaldığına işaret edilen açıklamada, ramazan gibi özel günlerin, sigara bırakma sürecini de kolaylaştırdığı vurgulandı.

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