Samanyolu Haber /Dünya / Örümcek Adam, 60. doğum gününü gökdelene tırmanarak kutladı /19 Eylül 2022 14:45

Örümcek Adam, 60. doğum gününü gökdelene tırmanarak kutladı

Serbest tırmanışçı Alain Roberts 60’ıncı doğum gününü kutlamak için 60 dakikada Paris’deki 187 metrelik gökdelene tırmandı.

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Alain Robert Cumartesi günü ‘La Defense’ iş bölgesindeki ‘Tour Total Energies’ binasına tırmanırken görüntülendi.


60 yaşında 60 dakikada

Halat veya emniyet kemeri yardımı olmadan, 48 katlı kulenin pencere çerçevelerine sadece ellerini kullanarak tutunan sporcu, 60 dakikada binanın tepesine ulaştı.

Geçmişte Tour Total Energies binasına defalarca tırmanan Alain Roberts “Birkaç yıl önce kendime 60 yaşıma geldiğimde o kuleye tekrar tırmanacağıma söz verdim; çünkü 60 Fransa’da emeklilik yaşını simgeliyor ve bunun hoş bir dokunuş olduğunu düşündüm” dedi.


1970’ten beri tırmanıyor

Tırmanıştan sonra Reuters’e konuşan Roberts, “İnsanlara 60 yaşında olmanın hiçbir şey olmadığı mesajını göndermek istiyorum. Hala spor yapabilir, aktif olabilir, harika şeyler yapabilirsiniz.”

Bu tırmanışın bir diğer amacının global iklim krizine dikkat çekmek olduğunu belirten ünlü tırmanışçı 1970 yılından beri tırmanıyor.

Alain Roberts 2011 yılında İstanbul’daki 261 metrelik Sapphire binasına da tırmanmıştı.
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