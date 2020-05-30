Samanyolu Haber /Dünya / 'Örümcek Adam' olmak için kendilerini örümceğe ısırtan çocuklar hastanelik oldu /30 Mayıs 2020 10:09

'Örümcek Adam' olmak için kendilerini örümceğe ısırtan çocuklar hastanelik oldu

Bolivya’da üç çocuk, Örümcek Adam’ın güçlerini kazanma umuduyla bir kara dul örümceğinin kendilerini ısırmasına izin vermiş fakat sonunda hastaneyi boylamışlar.

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12, 10 ve 8 yaşlarında olan kardeşler, Chayanta şehrinde keçi otlatırken bir örümcek bulmuşlar. Resmi yetkili Virgilio Pietro, üç çocuğun ölümcül örümceği bir çubuk ile defalarca dürttüğünü ve örümceğin en sonunda kardeşlerden birini ısırdığını söylüyor. Çocuklar, ısırığın kendilerine süper güç kazandıracağına inanmış.


Anneleri tarafından ağlarken bulunan çocuklar, kısa süre sonra yakındaki bir sağlık merkezini ziyaret etmelerinin ardından hastaneye yönlendirilmiş. Ateş, sarsıntı ve kas ağrıları geçirmeye başladıklarından, bu sefer La Paz şehrindeki çocuk hastanesine gönderilmişler. Burada tedavi gören çocuklar, bir haftanın ardından taburcu olmuş. Dünya’da en korkulan örümcek cinslerinden biri olan karadullar, bir çıngıraklı yılana kıyasla 15 kat güçlü zehre sahip. Karadullar sadece kendilerini savunmak için ısırıyor ve ısırıkları genelde ölümcül olmasa da; çocuklar, yatağa bağlı hastalar ve yaşlılar en yüksek tehlike grubunda bulunuyor.
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